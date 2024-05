Posadas volvió a ser escala de los tours de compras a Paraguay | El Territorio

Desde la administración de la Terminal de Ómnibus de la capital insisten en que los micros deben pagar toque de andén y no estacionar en otros puntos de la ciudad

sábado 25 de mayo de 2024 | 6:07hs.

Algunas unidades que ofrecen estos tours estacionados en zonas cercanas a la Costanera. Foto: Guadalupe de Souza

La situación económica que atraviesa el país dispara el flujo fronterizo entre Posadas y Encarnación, y en ese contexto volvieron los tours de compras hacia la vecina orilla. Los colectivos que ofrecen este servicio hacia la ciudad paraguaya se hacen visibles en la capital y el número de los que arriban va en aumento. El objetivo principal de estos compradores es adquirir ropa y calzados en Paraguay para revenderlos en sus provincias.

Según indicaron, optan por venir hasta esta zona porque al viaje lo pueden hacer ida y vuelta en el día y así no necesitan trasladarse hasta otros puntos de compra para reventa como los grandes mercados existentes en Buenos Aires.

Llegan micros desde Chaco, Corrientes y hasta Buenos Aires y Córdoba. Una empresa de turismo de Chaco, por ejemplo, promociona el tour hacia el vecino país a un costo de $16.500 en efectivo o transferencia a grupos de más de cinco personas.

Las unidades viajan desde otras provincias, dejan a los pasajeros en la Terminal de Ómnibus capitalina, desde donde suben al servicio urbano internacional que une Posadas con Encarnación, que los deja en el sector del circuito comercial de la vecina ciudad paraguaya. También persisten los casos en los que dejan a los pasajeros en determinados puntos como el cuarto tramo de la Costanera detrás de la exestación de trenes, lo cual está prohibido.

La terminal es el lugar adecuado y seguro para dejar los colectivos. Foto: E. Bueseck

Fabricio Becerra, administrador de la Terminal de Ómnibus de Posadas, explicó, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, que “estos tours siempre tienen que llegar a la terminal pero no siempre lo hacen; hay muchos que desconocen la situación de que deben ingresar y por esas cuestiones es que a veces se pueden encontrar colectivos que vienen de tour de compra o tour de viajes, y estacionan en diferentes sectores de la ciudad. Se está tratando de ordenar eso día a día, se trabaja y ahora la mayoría de los colectivos ingresan”.

Consultado respecto de si creció el movimiento, señaló que si bien es muy variable, se nota un incremento de este tipo de servicio. “Hay semanas que ingresa gran cantidad de coches, de unidades y hay semanas que ingresan pocas. Por ejemplo, le podría comentar que la semana pasada, del 13 al 17 de mayo, ingresaron 17 coches y el fin de semana pasado sólo ingresaron seis. El 18 y 19 ingresaron seis y en lo que va de esta semana ingresaron 47”, enumeró Becerra.

Asimismo, detalló que la mayoría de los tours de compra vienen de Buenos Aires y Chaco y se mueven con la siguiente logística: “Estacionan su unidad y la gente viaja a Encarnación en los colectivos internacionales. Y después ya vienen con todos los paquetes que les decimos la ‘paquetería’ y empiezan a cargar, terminan de hacer su carga y vuelven a su destino”.

“Les exigimos siempre que tomen todas las precauciones en cuanto a los hechos delictivos, ya sea fuera o dentro de la terminal. Que tengan cuidado con los vehículos que van ingresando, porque a veces atraviesan, no se fijan porque van preocupados con lo que van a cargar. Entonces, estamos atentos a todo lo que pueda llegar a ocasionar algún tipo de accidente también. Que estacionen en los andenes correspondientes, mantener un orden y un respeto, porque mucha gente no conoce, empiezan a tomar bebidas, y eso está prohibido acá. No está permitido en la terminal hacer eso”, desarrolló.

Respecto de si reciben denuncias de colectivos que estacionan fuera de la Terminal de Ómnibus, sostuvo que esta situación se registra de manera constante. “Incluso se llegó a hacer infracciones a los vehículos que ya tenían conocimiento e igual seguían cometiendo la infracción. Colectivos que estacionaban por la avenida Tomás Guido, por ejemplo. Se trabajó mucho en conjunto con todo lo que es Movilidad Urbana, y todo lo que es la secretaría en conjunto para normalizar eso y que los colectivos puedan ingresar y no queden afuera”, indicó.

El arribo de estos micros con pasajeros que se dirigen hacia Paraguay no es nuevo. En 2016 este medio había reflejado una situación caótica que se vivía por las unidades estacionadas en diversas calles y avenidas; esa vez el funcionamiento del tren internacional y el cambio favorable también ayudaban a que haya más viajes. Llegaban hasta desde el Sur del país.



En cifras

$16.500

Una empresa de turismo de Chaco promociona su tour de compras a $16.500 pesos a grupos de más de cinco personas. Incluye seguro y desayuno.