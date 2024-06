“Una de cada tres personas padecerá este tipo de cáncer” | El Territorio

La dermatóloga Gabriela González Campos indicó que la fotoprotección y la concientización de los daños que produce el sol son esenciales para poner prevenirlo

sábado 15 de junio de 2024 | 6:04hs.

Inculcar hábitos de autoexamen de la piel desde la adolescencia es crucial.

Uno de cada tres pacientes que visitan consultorios, ya sea en el sector privado como en el Hospital Madariaga, presenta una lesión de cáncer de piel sin saberlo. Esto subraya la importancia de realizar controles dermatológicos completos periódicamente y al mismo tiempo la concientización sobre lo que la exposición prolongada al sol puede provocar en la salud. Es por esta razón que es uno de los tipos de cáncer más comunes.



Así lo sostuvo, en base a su experiencia profesional en ambos ámbitos de la salud, la dermatóloga Gabriela González Campos. “Es muy difícil tener estadísticas precisas del cáncer de piel. Existen tres tipos principales: el carcinoma, el melanoma y el epitelioma. De estos, el epitelioma es el más frecuente en hombres y a menudo comienza como un pequeño lunar transparente. En muchos casos se extrae sin biopsia, lo que dificulta la recolección de datos”, indicó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.



“Una de cada tres personas padecerá este tipo de cáncer, el cual está directamente relacionado con la exposición solar. Por esta razón, ni siquiera el Instituto Nacional de Cáncer lo tiene completamente registrado. Es más frecuente en personas de tez blanca y ojos claros, en aquellos que trabajan al aire libre y cuya piel ha acumulado daño solar. Es una realidad cotidiana para nosotros”, añadió.



“Una vez detectada la enfermedad, siempre que se diagnostique a tiempo, las tres variedades de cáncer de piel son curables. Sin embargo, el melanoma tiene una mayor capacidad de propagarse rápidamente a otros órganos y puede ser mortal si no se trata a tiempo. Los otros tipos de cáncer, ubicados en áreas visibles, generalmente se curan con cirugía, pero la piel que ha sufrido daño solar acumulado debe ser vigilada rigurosamente”, señaló.



La doctora recordó que aunque los tipos más frecuentes de cáncer de piel rara vez son mortales, pueden afectar significativamente la calidad de vida si se diagnostican tarde. “Pueden requerir operaciones mutilantes, y no deben subestimarse, ya que pueden destruir la piel, afectar vasos sanguíneos, y causar hemorragias e infecciones”, advirtió.



“El cáncer de piel está siempre relacionado con la exposición solar, lo cual es prevenible, aunque es difícil educar a los pacientes sobre la importancia de la fotoprotección. Es crucial inculcar hábitos de autoexamen y revisión de la piel desde la adolescencia, un momento clave para desarrollar estos cuidados”, enfatizó. El miércoles 13 fue el Día Mundial del Cáncer de Piel, que se conmemora para concientizar sobre todas estas cuestiones.



La dermatóloga destacó que el control dermatológico debe realizarse al menos una vez al año, especialmente si una lesión no cicatriza en un mes, si aparece un bulto o un nuevo lunar con bordes irregulares. “Las personas que ya han tenido alguna lesión de piel son los principales agentes sanitarios, pues conocen sus lesiones y realizan sus controles”, explicó.



Además, advirtió que factores como la inmunodepresión, ciertos medicamentos o problemas de salud pueden incrementar el riesgo de cáncer de piel. “Ayer (por el miércoles) realizamos muchas actividades en el hospital, atendiendo pacientes y revisando su piel por completo. Me alegra ver las diversas jornadas de capacitación que se han llevado a cabo”, comentó.



“Veo que los medios están cada vez más comprometidos. Tenemos una ley en la provincia, aunque aún falta mucho por hacer. El comienzo de todo es la fotoprotección y la concientización de la población”, concluyó la doctora González Campos.