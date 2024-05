La familia de Schumacher recibió una indemnización por la falsa entrevista al piloto | El Territorio

Un medio alemán había publicado un ida y vuelta con un robot que generaba las respuestas del ex corredor de Fórmula 1 a través del uso de inteligencia artificial

jueves 23 de mayo de 2024 | 18:00hs.

La familia del ex piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher obtuvo una compensación de 200.000 euros luego de demandar a una revista alemana que publicó una falsa entrevista generada por la inteligencia artificial con la leyenda del automovilismo. El medio Die Aktuelle difundió en 2023 un supuesto ida y vuelta con el ex corredor de Ferrari, quien permanece fuera de la vista pública desde su accidente de esquí en 2013, el cual lo dejó en estado vegetativo.

El conflicto se origino cuando el medio en cuestión promocionó la entrevista en su portada como una “sensación mundial”. En la misma, aseguraron haber conseguido una “exclusiva" con el siete veces campeón del mundo y prometió que no era una historia basada en “frases a medias de amigos”, sino que era “la increíble entrevista” con la estrella de la Fórmula 1, incluyendo “respuestas redentoras a las preguntas más candentes que el mundo entero ha estado haciendo durante tanto tiempo”.

El artículo, escrito en formato de preguntas y respuestas, utilizaba un chatbot de inteligencia artificial diseñado para imitar al heptacampeón y la AI respondía a preguntas sobre la condición física del piloto, su familia y sus perspectivas futuras de recuperación copiando su prosa. Sobre el final del artículo la revista admitió que las respuestas procedían de una inteligencia artificial, detallando que las citas, que utilizaban descripciones gráficas de las lesiones de Schumacher, habían sido generadas por un chatbot.

Al tomar trascendencia mundial, la familia Schumacher, indignada, decidió tomar medidas legale: la empresa matriz, Funke Media, se disculpó oficialmente y publicó una corrección. “Este artículo engañoso y de mal gusto nunca debería haber aparecido. De ninguna manera cumple con los estándares periodísticos que nosotros (y nuestros lectores) esperamos de una editorial como Funke”, expresó la empresa.

Esta misma revista ya había protagonizado otro escándalo con la familia de Schumacher cuando hace algunos años atrás publicaron una imagen suya con el titular “¡Qué suerte ! Se sienta al sol”, tomando como base del artículo una fotografía anterior al accidente. Finalmente, el Tribunal Laboral de Múnich reveló recientemente que Funke Media acordó pagar 200 mil euros en compensación a la familia afectada para evitar una demanda.

Los detalles del acuerdo financiero salieron a la luz en un caso paralelo presentado por la ex editora de Die Aktuelle, Anne Hoffmann, quien fue despedida por su decisión de imprimir la historia. Esta no fue la primera vez que un medio alemán fue demandado por la familia del ex piloto: en 2017, un tribunal del distrito de Hamburgo condenó a la revista Bunte a pagar a la familia de Michael Schumacher una indemnización de 50.000 euros en concepto de daños y perjuicios por publicar la información de que Schumi había vuelto a caminar de nuevo.

Desde el accidente de Schumacher en diciembre de 2013, poco se ha hecho público sobre su estado de salud actual. Tanto la familia como su portavoz Sabine Khem mantuvieron un estricto hermetismo sobre el tema, protegiendo la privacidad del piloto.