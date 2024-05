Se cumplió el sexto día de huelga con más sectores involucrados en la protesta | El Territorio

Trabajadores de Emsa, de medios de prensa y otras áreas de las fuerzas se sumaron a la medida. En tanto, guardaparques cerraron acuerdo y se retiraron del acampe.

miércoles 22 de mayo de 2024 | 19:01hs.

Foto: Guadalupe De Sousa

Este miércoles se cumplió el sexto día de protesta y acampe policial frente al Comando Radioeléctrico, sobre la avenida Uruguay de Posadas. Junto a docentes, personal de salud y otros sectores que se fueron sumando, la manifestación fue creciendo el fin de semana y persiste, en medio de las negociaciones con el Gobierno provincial.

Asimismo, en los municipios, se replican las movilizaciones en apoyo a los colegas que están en la ciudad Capital. Principalmente docentes, pero también otros sectores, marchan con carteles y se reúnen en asambleas para decidir los pasos a seguir, hasta tanto se destrabe el conflicto.

Por su parte, el Gobierno llama al diálogo sin violencia y anuncia diferentes incrementos salariales a las áreas estatales, en un intento de llegar a acuerdos que pongan fin al reclamo y se libere nuevamente la transitada avenida Uruguay, como también las rutas y calles en el resto de la provincia.

Policías

El sector policial y de penitenciarios sigue firme en el acampe. Tras los intentos de negociaciones que no prosperaron, los agentes decidieron quedarse en el mismo lugar y fueron sumando adhesiones. Así como la Banda de Música, este miércoles también se sumaron miembros del Grupo de Intervención Rápida (GIR).

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuestionó la protesta policial que tiene lugar por estos días en la provincia. Según precisó, “la Policía no puede hacer huelga, tiene que trabajar 24 (horas) por 7 (días) por 365 (días del año)”. “Hay que separar el conflicto que tiene la provincia con distintos sectores sociales, que es algo que debe resolver la provincia, con la sublevación de la Policía”, pidió la funcionaria que responde a Javier Milei, y agregó que “la sublevación de la Policía es algo inadmisible, algo total y absolutamente fuera de la ley”.

Según se supo, desde la cartera que lidera mantiene permanente contacto con las provincias limítrofes a Misiones para monitorear la situación y evitar una escalada del conflicto. “No ha habido movimiento en otras, solo una pequeña proclama en Corrientes, pero los ministros están en control total absoluto y no hay ningún contagio”, aseguró. “Aunque tuviesen sindicatos no podrían hacer huelga. No pueden hacerlo porque eso indicaría que los ladrones vayan todos a la calle”, reiteró la ministra sobre el método de protesta elegido por los oficiales policiales.

Docentes

Los gremios y autoconvocados docentes siguen con los reclamos de incrementos salariales. Solamente UDPM y Saddop firmaron el acuerdo propuesto por el Gobierno, mientras que el resto aguarda una nueva mesa paritaria para tratar la cuestión. Además del importante número que persiste en el acampe de Posadas, también se movilizaron este miércoles en las comunas, continuando con los paros sin asistencia a las aulas.

En El Soberbio, se logró hoy la declaración de emergencia educativa en el Concejo Deliberante, acto que fue celebrado por el sector. Ello, en contraposición a lo que ocurrió en Oberá, donde los ediles oficialistas faltaron a la sesión para impedir el quórum, con el fin de no tratar el pedido realizado por los docentes de la localidad.

Salud

Trabajadores de Salud Pública ingresaron al edificio del Ministerio de Salud Pública y solicitaron la presencia del ministro de la cartera, Héctor González, para la apertura del diálogo, luego de que en la jornada del martes algunos de los gremios hayan firmado un acuerdo lo que generó disconformidad en algunos sectores. Por ello, una nueva mesa salarial se desarrolló en las instalaciones del Ministerio en la que participaron autoridades provinciales y el sector de trabajadores de la salud que demostraron su descontento por lo firmado por otros gremios del área.

Guardaparques

En la mañana de este miércoles, se conoció el acuerdo al que arribaron los guardaparques, quienes se retiraron del acampe de Posadas. En el acta rubricada por las partes, se llamó a una mesa de diálogo para el día miércoles 29 de mayo a las 10 horas en la Contaduría General, donde los agentes expondrán sus demandas. Además, la cartera Ecológica garantizó la “Amnistía administrativa” para la totalidad de los integrantes del Cuerpo de Guardaparques que participó en la movilización.

Más sectores

Este miércoles además se fueron sumando otros sectores a la protesta en Posadas. Uno de ellos fue el de trabajadores de la empresa de Energía de Misiones (Ex Emsa) que salieron a las calles a manifestarse en reclamo de actualizaciones salariales. En horas de la mañana, cortaron el tránsito vehicular sobre las calles La Rioja y Ayacucho de la ciudad de Posadas.

Otro grupo que se unió a la manifestación también fue el de trabajadores de prensa de Multimedios Sapem (Canal 12 y otros) que se acercaron con carteles hasta el corte de avenida Uruguay para acompañar y expresarse.

En tanto, desde las 18.30, los estudiantes universitarios realizaron una movilización con antorchas a favor de la educación pública, en Posadas. La marcha desembocó en el acampe, donde se unieron a los docentes que permanecen sobre avenida Uruguay reclamando una recomposición salarial.