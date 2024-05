Usuarios molestos por mal servicio en cajeros automáticos de San Pedro | El Territorio

Los cajeros sin dinero, la lentitud y errores en las operaciones son moneda corriente en la localidad y crece la bronca en la población

viernes 03 de mayo de 2024 | 16:56hs.

"No hay plata" esa frase que se hizo conocida a nivel nacional, se está tornando moneda corriente entre usuario de cajeros automáticos de San Pedro, que deben percibir sus haberes y al momento de hacerlo se encuentran con las terminales del banco Macro sin dinero. Si existen opciones para usar tarjetas, para la gran mayoría poder extraer en efectivo es un derecho tanto como una necesidad. Exigen mejoras urgentes el servicio.

En el municipio son varias las falencias o engorrosas maneras de prestar algunos de los servicios, en un mismo banco cuando en otras localidades lo brindan de manera eficiente, como el hecho de solicitar con 48 horas de anticipación para retirar dinero de cajas de ahorro, lo que para muchos usuarios les resulta un requisito innecesario, incluso usuarios manifestaron como un sistema inseguro.

Al igual que ocurre con el mal funcionamiento de los cajeros, deben soportarlo por tratarse de la única entidad bancaria que opera en el departamento.

Las terminales que funcionan en zona urbana, al igual que en Terciados Paraíso, Tobuna o Pozo Azul, hasta llegan a cubrir la demanda, el problema y principal malestar de los usuarios se debe al mal funcionamiento. En tal sentido la falta de dinero, lentitud y errores en las operaciones representa el mayor inconveniente. Puertas adentro de la entidad, es notable la escasez de personal, de cuatro cajas, en muchas ocasiones solamente en una hay un empleado para atender todo tipo de prestaciones.

Al respecto, lo manifestado por el usuario Fabio Filartiga, representa la queja de cientos de usuarios. En diálogo con El Territorio, contó su mala experiencia "El martes llegó el camión de caudales a media mañana, se le aviso al señor gerente que no había plata en los cajeros, había gente de Paraíso porque tampoco estaba en funcionamiento el de allá, yo estuve hasta las 13.30 esperando que carguen el único cajero que andaba y nada. Y así mucha gente venía, esperaba una media hora y se regresaba a sus casas sin poder cobrar".

"Basta de maltratar a los usuarios", reclamaron

El usuario muy indignado por ver a tanta gente, entre ellas personas mayores angustiadas e incluso algunas con complicaciones de salud, pasar por lamentable situación y no tener la atención como corresponde, agregó que "Los funcionarios nos dijeron que había mucha gente para atender adentro, que una vez se desocupaban recargarían los cajeros. Al parecer priorizan sus negocios y no brindar un buen servicio, por el cual pagamos, afuera había gente adulta bajo el sol. No puede ser que todos los meses pase lo mismo, los cajeros en lugar de una solución eficiente se tornaron una tortura"

Y solicitó "Basta de maltratar a los usuarios de San Pedro, en localidades como Eldorado o San Vicente, difícilmente pasan estás cosas. Conozco gente que hace más de 60 kilómetros para ir a cobrar a San Vicente. Alguien tiene que tomar cartas en el asunto, que las autoridades intervengan, durante el feriado del primero pase otra vez y tampoco había plata" concluyó Filartiga.

Hace un par de años, precisamente durante el 2018 pareciera que este tipo de problemática, de viaja data, se vería solucionada con la llegada de una sucursal del Banco Nación, sin embargo, pese a las ordenanzas aprobadas en apoyo a la iniciativa, no hay novedades.

En su momento el Concejo Deliberante aprobó un proyecto del Ejecutivo Municipal, tratándose de la ordenanza 23/2018 con el cual ceden el sector de subsuelo del edificio donde funciona el Concejo deliberante, entre Nicanor Cordero y calle Los Pinos. En 2021, ante el desinterés del Banco Nación por el espacio, mediante la ordenanza 04/2021 que deja sin efecto lo expuesto anteriormente, en dicho lugar funciona el Juzgado de Instrucción Nº1, de suma necesidad para los vecinos de San Pedro y localidades vecinas.

Según la ley municipal, para el Banco Nación, en su momento representaba una inversión muy alta acondicionar el edificio, teniendo en cuenta que sería de uso transitorio debido a la inminente construcción de la nueva sucursal del Banco de la Nación Argentina en el terreno donado por la municipalidad de acuerdo al artículo Nº3 de la ordenanza 23/2018, individualizado como Lote “F”, Sección 3, Manzana 25 D. para que la institución Bancaria construya una sucursal.

Sin embargo, hasta la fecha no se observan movimientos que avizoren la llegada de tan anhelada y necesaria entidad bancaria.