Desde Tránsito sostienen que las retenciones son el último recurso en los controles | El Territorio

El director de Tránsito y Monitoreo Municipal de Santo Tomé, Raúl Ríos, señaló que en la madrugada del domingo hubo varios test de alcoholemia positivos, los que derivaron en retenciones en el centro de la ciudad.

martes 30 de abril de 2024 | 16:13hs.

//Foto: Mercedes Berón.

El titular de Tránsito de la Municipalidad de Santo Tomé, Raúl Ríos, contó a una emisora local acerca de la modalidad de trabajo que tienen los fines de semana, y la labor importantísima que deben cumplir en horarios pico con las escuelas locales. Ríos contó que como actividad normal tienen, los fines de semana, "los controles en la vía pública, más que nada a la noche, que se complica un poco el tránsito porque por ahí la gente toma de más. Tenemos establecido un cronograma, ya de antes, de los controles. Y este fin de semana se hizo también, del sábado para amanecer domingo se complicó un poco".

Agregó que los operativos se hacen en distintos lugares de la ciudad, depende de la capacidad operativa, de los móviles disponibles, personal disponible, en los puntos de acceso, en la zona céntrica. "Esta vez se estuvo en dos o tres lugares, pero donde más problemas tenemos es en el nudo céntrico: San Martín, Centeno, Brasil, zona de mucha concurrencia, de locales nocturnos, bailables, confiterías, donde la gente toma, que es lo de mayor riesgo en la noche, más allá de la documentación o del estado del vehículo", recalcó.

Informó que la ley prevé ciertas situaciones, y que "por lo general se hacen tres tipos de controles: documentación (personales y del vehículo), elementos de seguridad, y en los casos nocturnos control de alcoholemia. Si supera los valores establecidos por la ley, que es 0 (cero) si es un carnet profesional, 0,20 si fuera una moto, o 0,50 si es un vehículo, el inspector que toma el control tiene que actuar". Y en esta madrugada del domingo "hubo valores arriba de 2, es complicado porque puede tener riesgo de salud grave la persona. Se supone que arriba de 2,50 está arriba de un coma alcohólico. Hay personas que están acostumbradas a moverse así, el cuerpo se va acostumbrando. Cuando la situación excede de lo normal, hay que proceder sí o sí".

Agregó que, en estos casos, "lo lamentable son las retenciones que hay que hacer. Nosotros retenemos como último recurso, por un montón de situaciones: si el ciudadano es extranjero es un gran problema, porque la persona queda a pie, por decirlo de alguna manera, en la ciudad, lejos de su ciudad de origen. Si retenemos un vehículo local, lo más común es que sean personas jóvenes que están usando el vehículo de los padres; entonces el lunes ese vehículo tiene que seguir andando, para trabajar u otra actividad, y retener ese vehículo genera problemas para la familia. Con las motos pasa lo mismo".

No obstante, dijo que hay alternativas para no retener el vehículo. "Una de ellas es que se arrime un conductor alternativo, pariente, con la documentación al día, y si el vehículo está en condiciones de seguir circulando: si tiene su documentación, seguro, y la persona que viene tiene su carnet de conducir y tiene alcoholemia por debajo de los valores que se prevén como falta, se lleva el vehículo. La infracción sigue igual, pero se trata de liberar el vehículo", explicó.

Reiteró que el último recurso es la retención, porque además es un alto grado de responsabilidad para nosotros tener en custodia un bien que vale un montón de dinero y es ajeno. "No es tan simple retener por retener", dijo.

Afirmó que "el consumo de alcohol y el manejo irresponsable de autos y motos es común acá, en Santo Tomé". Por otro lado, dijo que la Dirección de Tránsito "apunta a la concientización del ciudadano, a acostumbrar a la gente a que porte la documentación, como para poder evitar, para hacer prevención".

Más seguridad

En cuanto a la instalación de nuevos semáforos, puntualmente en en Ángel Blanco y Artigas, Ríos dijo: "es un semáforo necesario, es una zona que se puso muy transitada, tenemos ocho bocas ahí (ida y vuelta Ángel Blanco, ida y vuelta Artigas, ida y vuelta María Elena e ida y vuelta), encima tiene un desplazamiento María Elena, y se complica porque hace más distante el cruce. La gente de luminotecnia y alumbrado hace rato estaba trabajando sobre eso".

Aseguró que el tráfico "se complica en los horarios pico, salida de escuela, por lo que es importantísimo ese semáforo". "Las horas pico es un problema, porque hay mucho tráfico, todos estamos apurados, todos queremos llegar, todos queremos salir. Hay que ser responsables en la conducción. En horario de apertura comercial, y a la entrada y salida de las escuelas, principalmente en las zonas de las escuelas".

Reflexionó sobre la labor del inspector y la importancia de la educación de los padres, "tenemos entre diez y doce colegios con los que colaboramos, en la medida que podemos, que están distantes del centro. Necesitamos que el papá sea una persona responsable al momento de llevar o retirar a sus hijos de la escuela, que respete las normas y le enseñe a sus hijos cómo moverse en la vía pública respecto al tránsito, y con eso nos ayuda un montón".

Pidió que los padres no dejen muy temprano a los chicos en la escuela, sino que a horario, así el niño está a resguardo. También pidió que no lo baje en la mitad de la calle, o bien en frente, sino que se adelante un poco más, y que el chico baje del lado de la vereda, que descienda, que lo acompañe hasta proximidad de la escuela y se asegure que ingresó sano y salvo. Lo mismo cuando lo retira. Que el chico no cruce la calle corriendo. Que no le abra la puerta en doble fila, para que el chico suba corriendo. "Si hago eso, el chico piensa que está bien subir en cualquier parte de la cuadra", ejemplificó.

En relación a la posible instalación de nuevos semáforos en otros puntos de la ciudad, Ríos dijo que el intendente Suaid "siempre está planeando, tiene en mente avanzar sobre todo lo que es una ciudad ordenada y segura".