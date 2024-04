Empate que no satisface | El Territorio

Crucero lo perdía, lo igualó y jugó con uno más gran parte del segundo tiempo pero fue 1-1 ante Boca Unidos

domingo 28 de abril de 2024 | 6:01hs.

Crucero volvía al Andrés Guacurarí de Santa Inés con la misión de ganar para recuperarse de la derrota de la semana pasada en Salta. Federico Rosso hizo su estreno como DT en Misiones, pero no hubo festejo para el Colectivero.



El conjunto de la tierra colorada arrancó abajo ante Boca Unidos, último en las posiciones, por el gol de Joaquín Livera a los 10 minutos del primer tiempo.



Sobre el final de esa primera mitad, Matías Domínguez puso la igualdad y los de Rosso se fueron al descanso 1-1.



A los 15’ todo cambió. Matías Espíndola se fue expulsado en la visita y pareció ser la gran chance de Crucero de poder desequilibrar el marcador a su favor y lograr un nuevo triunfo.



Pero el Colectivero no aprovechó el hombre de más y el encuentro terminó 1-1 por la 6° fecha de la zona D del torneo Federal A.



Crucero dejó pasar una buena chance en casa, sobre todo porque jugó 30 minutos con un hombre de más contra un equipo que todavía no ganó en el campeonato.



En la próxima jornada, Crucero viajará hasta Sunchales para medirse con Unión, mientras que Boca Unidos será local frente a Juventud Antoniana de Salta.