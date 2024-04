Que circulen los libros | El Territorio

La Biblioteca Pública Daniel Stéfani realiza una campaña de intercambio solidario de libros, la consigna es aportar un texto ya leído y llevarse otro. La finalidad es promover la lectura y que se conozca el riquísimo acervo de esta institución especializada en autores y contenidos de Misiones

En la Biblioteca Stéfani se pueden intercambiar libros de manera solidaria, la campaña se desarrollará hasta la semana que viene. //Fotos: Matías Peralta

Porque los libros son para estar abiertos y de principio a fin transitados, que las historias que cuentan circulen de mano en mano es el propósito de la Biblioteca Pública Daniel Stéfani, emplazada en la sala Maruja Ledesma del Museo Yaparí, en calle Sarmiento 1885 de Posadas. Con este motor la institución comenzó una campaña de intercambio de libros que se extenderá hasta la semana que viene y que invita a acercarse a dejar un texto ya leído y llevarse otro a leer. Para ello se habilitó en el lugar dos mesas y un estante con amplia variedad de títulos donde revisar y elegir.

"Que lleguen a más personas"

"Pensamos que el destino del libro es ser leído, nuestra misión siempre es promover que los libros circulen y que lleguen a más personas, y por eso en el marco del Día del Libro (que se celebró el 23 de abril) comenzamos esta actividad de intercambio, que en principio la vamos a extender hasta la semana que viene", explicó Leo Duarte, encargado de la Biblioteca Stéfani, especializada en autores y contenidos misioneros.

"La campaña funciona de manera muy sencilla, no es nada protocolar, la gente viene y trae un libro o unos libros que ya no lee y puede cambiar por otros que todavía no leyó para llevarse a su casa", detalló.

En la exposición para el intercambio hay ejemplares de distintos géneros de escritores argentinos y de otros países y para todas las edades, se pueden hallar novelas, cuentos, textos escolares, poesía, clásicos, bestsellers… "Hay un poco de todo para elegir, los libros con los que comenzamos son de las donaciones que hace la gente y de los rescates de libros que hacemos cuando un vecino o vecina nos llama porque necesita descartar libros por mudanza o reformas en la casa por ejemplo", expuso el gestor cultural.

"En los rescates que hacemos vienen cajas y cajas de libros, nosotros vamos a buscar, después miramos, seleccionamos si hay títulos sobre Misiones se quedan en la biblioteca y lo demás va para las escuelas, otras bibliotecas, instituciones que nos solicitan, siempre buscamos que el libro siga circulando y siendo leído", resaltó.

Buena respuesta

Si bien los primeros días de la campaña la lluvia complicó un poco el movimiento, la gente se va sumando a la convocatoria aportando sus libros e indagando en nuevas historias.

"Es una manera de promover la lectura y también de que más gente conozca la Biblioteca de Autores Misioneros, tenemos un público que conoce y viene seguido, especialmente los estudiantes universitarios, pero también hay muchas personas que se enteraron por las redes sociales de esta campaña de intercambio y al llegar nos cuentan que no conocían el lugar y se quedan maravillados de saber que hay tanto material sobre Misiones disponible para consultar y además recibimos llamadas y mensajes de gente de otras localidades que van a venir a Posadas y van a pasar a intercambiar libros", enfatizó y continuó: "La verdad es que estamos contentos con la repercusión que está teniendo esta propuesta, este año nos pasó por ejemplo que la gente busca mucho los manuales de estudio, los libros escolares, porque tienen un alto costo, aunque se compren usados son caros y recibimos algunas donaciones de manuales y fuimos entregando a instituciones. Y en esta campaña de intercambio nos gustaría que nos traigan libros de lectura para los niños, que eso también buscan las familias pero no tenemos tanto".

Todo sobre Misiones

La Biblioteca Stéfani funciona en la sede del Museo Juan Yaparí y depende del Ministerio de Cultura de la Provincia. Alrededor de 7000 títulos conforman el fondo bibliográfico y documental de esta histórica institución. A partir de la coordinación de Duarte hace algunos años fue tomando forma y creciendo la colección Biblioteca de Autores Misioneros, que contiene verdaderos tesoros literarios como ediciones agotadas de autores emblemáticos de la tierra colorada.

La biblioteca está abierta al público de lunes a viernes de 7 a 13, para saber más: Facebook/ Biblioteca Pública Daniel Stefani-Cultura Misiones y al WhatsApp 376 4-984840.