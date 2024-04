Yaisa Montes, la canción misionera como bandera en el mundo | El Territorio

La cantautora está pronta a sacar su primer álbum, Bajo Agua, un puntapié para abrir caminos, viajar y, con su música, llegar cada vez más lejos

jueves 25 de abril de 2024 | 5:30hs.

Canciones que surquen tiempo y espacio…que puedan tocar distintas conciencias en diferentes tierras y sean el boleto de un viaje transformador. Esa es un poco la premisa de Yaisa Montes en su quehacer musical.

Amalgamando estilos, coqueteando entre el indie, el rap e incluso el folclore latino o el rock argentino, lo seguro es que Yaisa te atraviesa con su canción. Ya sea que le hable al río, que llame a la introspección rapeando o que afelpe los acordes de Charly García con su voz.

Y buscando expandirse es que está pronta a lanzar su primer álbum Bajo agua, que viene trabajando hace dos años junto a Alexis Darnet.

Aunque por momentos el proceso parecía un tanto agotador: grabar durante horas en ‘tiempo libre’, sumar beats, producir toda una canción, Yaisa confía en que era el espacio necesario para que cada tema encontrase su forma.

“Yo tenía ansiedad de sacar las canciones porque hace bastante que toco en vivo y siempre me preguntan si tengo un disco, si tengo música en redes y, si bien hay cosas en Youtube, en Internet, no tenía un disco en sí mismo. Entonces yo ya estaba como con esa ansiedad, pero el proceso de producción tiene su tiempo”, contó la cantautora que también subrayó la necesidad de que un productor como Alexis le aportara otra perspectiva.

Yaisa compone de una manera mágica e inexplicable, que le es muy natural. Las historias que le sobrevienen en la mente son anotadas en cuadernos y notas digitales, que después se convierten en letra y se unen a melodías que va rasgando en la guitarra. “El disco es bastante reflexivo, las letras son súper poéticas y recrea un universo bastante propio. Me pareció que tenía un todo que ver con el agua, me suelen decir que soy muy Piscis por ejemplo, entonces le encontré relación por ese sentido, porque es muy emocional y hay un link con el agua y las emociones muy fuerte”, describió, rodeada de un halo hogareño totalmente azulado que se percibe a través de cuadros, ropa, tapetes, altares y aberturas.

Sobre la mesa de la cocina, un pequeño bastidor sostiene un lienzo en el que Yaisa delinea, ilustra, otras impresiones. El arte la acompaña en diferentes formas, es diseñadora gráfica y su trabajo formal hoy tiene que ver con ese rubro, aunque encuentre el mayor desafío creativo en la música.

“A mí me motiva la música. Es ese motorcito que está ahí… el resto es un poco automático”, graficó Montes. Levantarse, ir a trabajar, gestionar fechas de tocadas en vivo, grabar…volver a trabajar. Aunque puede ser excesivo, Yaisa dice que todo parece acomodarse en su vida porque el aliento que la empuja es ese motorcito de hacer su propia música.

“Después de las 16 arranca la otra vida”, ironizó sobre el tiempo que le dedicó a grabar el disco. “Era complejo llegar con la energía con 4 o 6 horas de grabación después del trabajo, entonces se volvía intenso. Había veces que eran las 11 de la noche, que ya no podía más y a la vez querés terminar. Entonces era una voluntad y un autorregular constante. Pero fue una linda experiencia y creo que eso aparece en el disco, se re siente. Si lo escuchás lo percibís”, describió.

Ahora el foco está publicar este álbum de seis canciones cuidadosamente elegidas, darle difusión, trabajar el marketing teniendo en cuenta, por un lado, las limitaciones de no vivir en las urbes centrales donde todo sucede, y por otro, las herramientas digitales que acercan mucho.

“Ahora ya no es más el trabajo en estudio sino tener reuniones con el fotógrafo, hacer prensa, trabajar fuerte la difusión en principio, después el lanzamiento y tratar de tocar en otros lugares también ya con el disco hecho, ver a dónde me lleva eso, abrir un poco la jugada fuera de Misiones”, alertó Yaisa que viene de ser parte de un proyecto federal que le dio otros aires y otros contactos.

El año pasado fue parte del Nuevo Cancionero Federal 2023 del Centro de Investigación en Audio y Música de Tecnópolis (Ciam). “Lo que más me llevé de esa experiencia, además de poder tener una noción del ritmo de preproducción, postproducción, de lo que es grabar en un estudio increíble con toda la ingeniería, fue la charla con la gente que está laburando en la industria musical, que conoce a todas las personas que escuchamos, que va a todos los eventos que flasheamos ir. Toda esa charla para mí fue lo más nutritivo”, alegó al tiempo que adelantó que con su disco en mano, busca volver a tocar algunas de esas puertas.

“A mí me gusta hacer música, lo re disfruto… es algo que siento que es ese motor que me motiva y me hace bien hacerlo, pero a la vez siento que no puedo quedarme ahí nomás. Me gustaría que mis días sean en vez de estar ocho horas en la oficina, estar ocho horas produciendo y moviendo esa música, entonces para que eso suceda en algún momento tengo que tener esa ingeniería que quizás en las ciudades como Buenos Aires es más normal, sucede todo el tiempo”, insistió entendiendo que en esta joven provincia poco a poco las cosas se van moviendo más.

Dispuesta a tocar donde la inviten, su idea es que “eso vaya abriendo puertas” y la lleve a todo tipo de nuevos destinos.

“Quiero tocar y que el tocar sea para mí viajar a la vez, girar con la música y llevarla a otros lugares. Mi ideal es viajar tocando, conocer otros lugares, otros músicos, conocer otras culturas haciendo música. Ese es mi objetivo. Supongo que se construirá todo alrededor de eso. No sé cómo será, pero va por ahí”, cerró decidida a conquistar el mundo a través de sus canciones.