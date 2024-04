Obispos: “A muchos se les presenta el drama de elegir entre comer o comprar medicamentos” | El Territorio

Tras un encuentro que se realizó durante toda esta semana en Casa de Retiros “El Cenáculo” del partido bonaerense de Pilar los Obispos de todo el país firmaron un documento en el que se muestran preocupados por la situación económica y el avance del narcotráfico.

viernes 19 de abril de 2024 | 11:52hs.

Monseñor Ojea encabeza la Asamblea Episcopal. / Foto: Conferencia Episcopal Argentina

La 124º Asamblea Plenaria del Episcopado reunió a los Obispos de todo el país, quienes tras el encuentro difundieron un mensaje con un crudo diagnóstico sobre la actualidad del país. Advirtieron que muchos jubilados enfrentan “el drama de elegir entre comer o comprar medicamentos”. Y además alertaron que “avanza la pandemia silenciosa del narcotráfico”. La declaración de los obispos de todo el país lleva como título "En tiempos difíciles, amar a los demás y alegrar sus vidas".

"Son tiempos complejos, por momentos contradictorios, en los que conviven una esperanza y paciencia honda de nuestro pueblo, que habla de su grandeza de corazón, con una incertidumbre y una creciente vulnerabilidad de las personas", indican en el documento firmado por los religiosos de todo el país que participaron del encuentro que se realizó durante toda esta semana en Casa de Retiros “El Cenáculo” del partido bonaerense de Pilar.

En el escrito reconocen que "desde hace décadas vivimos tiempos difíciles en nuestra querida Argentina", pero consideró que "hay muchas situaciones que atentan contra la dignidad infinita de la persona humana". Y alertan porque “avanza la pandemia silenciosa del narcotráfico, que utiliza a los pobres como material de descarte, que promueve el sicariato, que seduce con dinero manchado de sangre a miembros del ámbito político, de la justicia y del mundo empresarial”.

Sobre la situación social indican que “a muchos abuelos y abuelas se les presenta el drama de elegir entre comer o comprar los medicamentos porque la jubilación no alcanza; cierran comedores comunitarios por falta de asistencia y muchos vecinos se quedan sin la posibilidad de esa comida en el día”. Y agregan que "se ataca la vida inocente que no ha nacido, y, a la vez, la igualmente sagrada vida de millones de niños y niñas ya nacidos que se debaten entre la miseria y la marginación; asistimos a la discontinuidad de políticas públicas de integración de barrios populares, logradas con el consenso de gobiernos de distintos signos políticos y representantes legislativos; también familias despojadas de su tierra natal en beneficio de intereses económicos; hermanos que pierden su trabajo, que sienten que su vida está de sobra, y que no pueden poner el hombro en la construcción de la Patria".