Velázquez armó un bloque unipersonal en el Concejo | El Territorio

miércoles 17 de abril de 2024 | 6:04hs.

Velázquez armó un bloque unipersonal en el Concejo

El concejal de Posadas Pablo Velázquez resolvió crear el bloque unipersonal denominado Acción. De esta manera en el deliberativo se conforman tres espacios, el mayoritario Frente Renovador de la Concordia, el bloque Juntos por el Cambio y el citado unipersonal.

Al dar a conocer tal determinación, Velázquez planteó de manera pública que “el radicalismo no puede ser tomado como propiedad por cuatro dirigentes”, ello para recordar luego “el resultado de las últimas elecciones internas en las que no votaron ni siquiera 500 personas. Es un llamado de atención que no logró ser leída por la conducción partidaria y es la principal razón que nos motiva a tomar una decisión fuerte de conformar nuestro propio bloque en el ámbito legislativo”, según informó además de manera oficial al presidente del Concejo Deliberante, Jair Dib.

Velázquez ocupa una banca en el ámbito deliberativo local, tras ser electo concejal por la Unión Cívica Radical como integrante del frente Juntos por el Cambio. Por eso, otro tema que aclaró es que la decisión de conformar una banca unipersonal no implica ninguna renuncia al partido centenario.

De acuerdo al edil, “crear un nuevo espacio implica el inicio de promover cambios que le mejore la vida a la sociedad”.

Luego hizo un resumen, argumentando su posición actual: “Dicen quienes asumieron responsabilidades políticas alguna vez, que cuando formás parte de la mesa de discusión por el simple hecho de compartir esa mesa ya sea como representante partidario o representar una banca mientras se toman decisiones y no las cuestionás, no las criticás ni las observás quiere decir que estás de acuerdo”.

Por ello planteó de manera pública que “el tiempo de esperar y de estrategias acomodaticias que no resuelven la falta de propuestas sobre la falta de empleo que crece escandalosamente, los jóvenes que se acostumbraron a vivir sin esperanzas son una motivación inclaudicable en este tiempo para entender que es necesario abrir la cabeza, debatir y construir un nuevo espacio que sea capaz de representar estas ideas con innovación, disrupción y en libertad”.

Finalmente añadió en el escrito Velázquez que “las verdades que se emanan de la casta conservadora de la oposición son el resultado del bucle errático de decisiones que no involucran más voces, las cuales además de discutir su continuidad en los cargos públicos sostienen un estatus conformista que se vincula con intereses personales y no para promover cambios que traduzcan la inconformidad de los vecinos”.