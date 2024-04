Se conoció el fixture del Regional de Rugby

lunes 01 de abril de 2024 | 22:30hs.

Se conoció como será el fixture del 24° Torneo Regional de Clubes de Rugby del Nordeste, para Primera e Intermedia, con la participación de 10 clubes de las cuatro uniones participantes. Ya se conocía la fecha de inicio, que será el 13 de abril y la forma de juego. Ahora, se accedió a las zonas y al programa de partidos de las primeras etapas, tanto del Regional A como del B y C.

Del certamen participarán los mismos clubes del año pasado. Por la Urne, Curne, Sixty, Regatas, San Patricio, Aranduroga y Taragüy. Por Misiones, Capri; por Formosa, Aguará y por la Unión del Paraguay, Curda y San José. Serán catorce jornadas de fase clasificatoria buscando a los protagonistas de las finales.

El campeón del Regional Nea 2024 logrará la clasificación al Torneo del Interior A, mientras que el subcampeón y el tercero, deberán jugar un repechaje para ingresar al Torneo del Interior B.

Si bien se perdió media plaza en competencias nacionales, los clubes buscarán revertir este año, la presencia nacional.

Capri, el único equipo representando a la Tierra Colorada, será parte de la zona B y debutará en Villa Cabello recibiendo a Taragüy el sábado 13 de abril.

Para conocer los cruces, los clásicos y cómo será la definición, se anticipa el fixture del torneo 2024 Regional de Rugby Nea

Zona Campeonato

Zona A: Curne, Sixty, Curda, Regatas y San Patricio.

Zona B: Aranduroga, Taragüy, Capri, Aguará y San José.

Ascenso

Zona A: Tortugas de Santo Tomé; Pay Ubre de Mercedes; Centro de Cazadores de Posadas; Lomas de Posadas.

Zona B: Mamangá de Montecarlo, Cataratas RC de Puerto Iguazú, Tacurú de Posadas y Carayá de Eldorado.

Zona C: Aborigen, Chajá, Caza y Pesca y Qompi de Formosa.

Zona D: Italiana de Charata, UNCAus de Sáenz Peña, Cotton de Villa Ángela y Abipones de Castelli.

El fixture

Primera fecha-13 de abril

Zona A: Curne vs Regatas; Sixty vs Curda. Libre: San Patricio.

Zona B: Aranduroga vs Aguará; Capri vs Taragüy. Libre: San José.

Segunda fecha-20 de abril

Zona a: Curda vs Curne; Regatas vs San Patricio. Libre: Sixty.

Zona B: Capri vs Aranduroga; Aguará vs San José. Libre: Taragüy.

Tercera fecha-27 de abril

Zona A: Curne vs Sixty; San Patricio vs Curda. Libre: Regatas Rcia.

Zona B: Aranduroga vs Taragüy; San José vs Capri. Libre: Aguará.

Cuarta fecha-4 de mayo:

Zona A: Sixty vs San Patricio; Curda vs Regatas Rcia. Libre: Curne.

Zona B: Taragüy vs San José; Capri vs Aguará. Libre: Aranduroga.

Quinta fecha-11 de mayo

Zona A: Sixty vs Regatas; San Patricio vs Curne. Libre: Curda.

Zona B: Aguará vs Taragüy; San José vs Aranduroga. Libre: Capri.

Segunda etapa

Sexta fecha-18 de mayo: San José vs San Patricio; Regatas vs Curne; Aguará vs Aranduroga; Taragüy vs Capri; Curda vs Sixty.

Séptima fecha-1 de junio: Sixty vs San José; Taragüy vs Curda; Aranduroga vs Capri; Aguará vs Curne; San Patricio vs Regatas.

Octava fecha-8 de junio: Regatas vs San José; San Patricio vs Aguará; Curne vs Capri; Aranduroga vs Curda; Taragüy vs Sixty.

Novena fecha-15 de junio: San José vs Taragüy; Sixty vs Aranduroga; Capri vs San Patricio; Curne vs Curda; Aguará vs Regatas.

Décima fecha-22 de junio: San José vs Aguará; Regatas vs Capri; Curda vs San Patricio; Sixty vs Curne; Taragüy vs Aranduroga.

Undécima fecha-29 de junio: Aranduroga vs San José; Curne vs Taragüy; San Patricio vs Sixty; Aguará vs Capri; Regatas vs Curda.

Décimo segunda fecha-13 de julio: Capri vs San José; Curda vs Aguará; Regatas vs Sixty; San Patricio vs Taragüy; Curne vs Aranduroga.

Décimo tercera fecha-20 de julio: San José vs Curne; Aranduroga vs San Patricio; Taragüy vs Regatas; Sixty vs Aguará; Curne vs Capri.

Décimo cuarta fecha-27 de julio: Curda vs San José; Capri vs Sixty; Taragüy vs Aguará; Aranduroga vs Regatas; Curne vs San Patricio.

Playoffs 3 de agosto: 2° Zona A vs 3° Zona B; 2° Zona B vs 3° Zona A.

Semifinales: 10 de agosto.

Finales: 24 de agosto.

Ascenso

Regional B y C -4 Zonas.

Primera fase, a seis fechas, todos contra todos por zona.

Los primeros y segundos de cada zona siguen por el Regional B. Cuartos de final, semifinal y final.

Los terceros juegan por el Regional C.

Y los cuartos, por la Reclasificación con los Primeros del Desarrollo de cada Unión.