Yerbateros en disconformidad con la apertura de la importación

La yerba mate es uno de los productos esenciales de la canasta básica familiar y el cual podrá ser importando a raíz de que el gobierno Nacional abriera las importaciones. En ese sentido, el sector yerbatero provincial se siente perjudicado con la medida ya que se podrá traer yerba desde Brasil para competir en el mercado con el producto misionero.

“Está todo mal y viene para peor, estamos navegando en un barco sin timón, si entra yerba libre de Brasil, nuestro producto que es de excelente calidad se va a ver perjudicado, realmente es catastrófico, esta medida prácticamente va hacer desaparecer al pequeño y el mediano productor”, manifestó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, el productor yerbatero y presidente de la Cooperativa 7 Estrellas, Ariel Steffen.

“Las yerba que puede ingresar desde Brasil no es la yerba que se consume acá en Argentina, tienen otro proceso, otro gusto por el Brasil muelen la hoja hasta dejarla polvo, y hacen mate del polvo, casi te puedo decir que es lo mismo que tomar té o café, el producto es totalmente diferente”, agregó.

Si bien Steffen explicó que el producto elaborado es de otro, no a la yerba tradicional que conocemos en la tierra colorada, también habló que se podrá exportar la yerba canchada para realizar todo el proceso en la provincia de Misiones o Corrientes.

“Lo que único que esto va a hacer es perjudicar a nuestro producto, el cual es único. En Brasil tienen otros procesos con mayor cantidad de metales pesados autorizado, eso es cancerígeno. Si entra yerba canchada y la elaboran acá de todas formas tendrá esos metales pesados y será otra variedad porque el producto de Brasil es otra cosa”, indicó.

Asimismo explicó que el pequeño productor misionero no puede ser competitivo porque no puede “tener grandes extensiones”, en la plantación.

“Un productor con 10 o 15 de yerba no va a poder ser competitivo nunca, porque Misiones tiene limitado las plantaciones, porque tenemos mucho monte y no nos autorizan a extender las plantaciones, no podemos tumbar 10 o 20 hectáreas de monte y plantar yerba, porque tenemos que cuidar los recursos naturales, entonces nunca vamos a poder compararnos con otras grandes empresas, entonces el pequeño y el mediano productor tiene tendencia a desaparecer”, detalló.

El laudo de la yerba mate y el Instituto Provincial de Yerba Mate

Por otra parte, el productor yerbatero se refirió al precio de la materia prima dejando en claro que aún es algo incierto que llena de incertidumbre al todo el sector. Asimismo manifestó que sería bueno tener el Instituto Provincial de Yerba Mate, el cual sea manejado por personas del sector.

“Estamos a la deriva, no tenemos un precio digno, no se actualizaron, se hablaba de la oferta y demanda, que para Semana Santa estaríamos en los 500 pesos, pero seguimos en los 370 puestos en secadero, descontando servicios de fletes y demás”, expresó Steffen quien agregó “algo se estabilizaron las cosas, pero seguimos mal, no es que se no cantaba pedir 505 pesos el kilo de la yerba, nosotros tenemos una guía de costo que nos avalaba el precio que nosotros estábamos pidiendo”.

En cuanto al instituto, el presidente de la Cooperativa 7 Estrellas manifestó que personalmente le parece correcto que se ponga en funcionamiento el Instituo provincial de Yerba Mate.

“No acompañamos las medidas del Gobierno Nacional, estamos en un barco sin timón, todos perdidos, no tenemos instituto que ejerce o ejecute el precio y nación no va a laudar, entonces estamos atrapados en la oferta y demanda”, indicó.

En tanto que expresó que “el Instituo Provincial de Yerba Mate sería una muy buena herramienta, un instituto provincial manejado netamente por las partes de secadero, molino y productores, pero con algunas cuestiones modificadas, sobre todo las leyes que están mal. Personalmente me gustaría un instituto provincial, pero hay muchos productores que por el momento no están de acuerdo porque dicen que se va a implementar más impuestos que perjudicarán al productor. Creo que el Instituto bien manejado, sería muy bueno porque Misiones tiene el 95% de la materia prima, lo que nos permitiría ponerle el precio al producto en el mercado y las empresas vecinas que quieren comprar paguen el precio”, cerró.