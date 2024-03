Incumplimiento de servicios de salud, la principal queja

domingo 17 de marzo de 2024 | 6:04hs.

Desde Defensa del Consumidor de Misiones, Alejandro Garzón Maceda –titular del organismo– indicó que “nosotros recibimos diversas presentaciones por varias cuestiones, una es por el aumento del valor de lo que se cobra, otra es por incumplimiento de los servicios, son distintas. Puntualmente, en medicina prepaga recibimos por incumplimiento de servicios”.

“Eso se diferencia de los automotores, por ejemplo, de donde hemos recibido denuncias por aumentos del bien móvil, como en los casos de planes de ahorro. Hay lugares del país donde la medicina prepaga tiene un universo general de prestadores y otros lugares, donde el universo de usuarios es mucho más pequeño. Mientras que planes de ahorro hay en todo el país”, manifestó.

Qué hacer

Respecto a los pasos a seguir en el caso de un reclamo por cuota excesiva en un plan de ahorro, por ejemplo, Garzón Maceda indicó que “lo que están haciendo es plantear una denuncia ante Defensa del Consumidor para saber a cuánto excede ese valor el vehículo y por qué llega ese valor. Lo que a la gente le preocupa no es el valor del bien, sino cómo ese valor fue aumentando exponencialmente sin tener consideración objetiva”.

“Llegó una persona que se trajo todos los números y planteaba que no le daban los cálculos para que haya aumentado de esa manera el auto. Ya se planteó anteriormente el tema, donde en una audiencia las automotrices informaban cómo habían llegado a ese valor. Se sancionó por ley formal, y ahora están volviendo los expedientes de Cámara ratificando la infracción al derecho que tenía la Asociación desde las automotrices de cómo llegaban al valor del bien”, adujo.

Explicó además que una vez que el usuario realizar el reclamo, desde Defensa del Consumidor se arma un expediente.

“Somos autoridad de aplicación, porque quien sancionó a las empresas automotrices por la falta de información fue Defensa del Consumidor. No hay una remisión a otros”, aclaró.

Tras formarse el expediente, se cita a la empresa denunciada para que, en sala de audiencia, le brinde informaciones al consumidor respecto a la inquietud que tiene. Una vez cumplida esa instancia, se resuelve la situación. Si la información es suficiente, se archiva el expediente. Si no es suficiente, el expediente pasa a la etapa de usuario.

“Yo no me voy a poner en lugar de quien fija el precio, no es mi función, no sé cuáles son los parámetros que esa empresa utiliza, tanto automotrices como prepagas, telefonía, informática, cable, comunicaciones, cualquier empresa que fije el precio. Lo que se analiza es si es razonable lo que está haciendo, es lo que se llama normalmente la cadena de valor”, especificó finalmente el titular de Defensa del Consumidor.