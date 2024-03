Apuntaló la cría impulsado por la Fiesta del Lechón

sábado 16 de marzo de 2024 | 6:05hs.

La Fiesta Provincial del Lechón en octubre es un evento de gran impacto para el municipio de Bonpland y zonas aledañas. La festividad conjuga una abundante oferta de asado de cerdo a la estaca con otros platos derivados de la carne porcina. Y es motivo de atracción para todos los interesados en esta producción misionera que ha venido creciendo sostenidamente en la tierra roja.

Uno de los principales proveedores de carne de cerdo es Daniel Doreto, quien a través de los años ha ido mejorando la genética con recursos propios, según relató a El Territorio.

El número de lechones y cerdos se mantiene estable durante el año.

El entrevistado contó sus comienzos en la producción y resaltó la promoción que se logra del trabajo local en la fiesta. “Vengo de una familia de la colonia y la verdad me gusta producir no sólo cerdo sino otros animales como vacunos, caprinos y ovinos, pero mi mayor fuerte es el cerdo. Más aún desde que en nuestro pueblo se lleva adelante la Fiesta Provincial del Lechón. Una fiesta que atrae a miles de personas no sólo de la provincia sino de ciudades de países limítrofes”.

“Lo importante es poder trabajar durante todo el año y a partir de junio comenzar con la faena de lechones cuya carne se conserva en una cámara de frío para que llegue en óptimas condiciones para octubre, cuando se celebra la fiesta y así deleitar a nuestros visitantes no sólo con el clásico lechón a la estaca sino con diversos platos derivados del lechón”.

“La fiesta nació hace 10 años junto con José Schiro, quien era entonces intendente. Buscamos la manera de salir adelante con la producción porcina, desde la primera edición fue todo un éxito, tal es así que cada año disponemos de alrededor de 4 mil kilos de carne entre cerdo y vacuno y se vende todo y eso es importante ya que implica un ingreso económico extra para los productores de la zona ya que somos los exclusivos proveedores de la fiesta”.

Doreto apuntó que en su caso aprendió sobre la cría de cerdos de sus padres y abuelos. “Claro que con el paso de los años y ante el mayor requerimiento de la producción de parte de los consumidores es que voy mejorando la genética a través de capacitaciones que ayudan a obtener una mejor y mayor producción”.

Doreto en su chacra de Bonpland.

El productor agregó que lo que más desea es que sus descendientes continúen con ese legado, ya que es algo que viene de varias generaciones.

“Nosotros, quienes crecimos en la colonia, fuimos viendo a nuestros padres criar animales, entre ellos los cerdos, y la verdad que no es una tarea fácil, ya que hay que tener en cuenta la salubridad del animal, que es para consumo humano, por ejemplo, tratar siempre de cuidar todo lo referente a la salud para que sea seguro como alimento. Esa parte tenemos bien controlada, ya que contamos con un grupo de veterinarios que nos asesoran y si necesitamos la visita de ellos les mandamos un mensaje y están para ayudarnos en la parte de sanidad”, explicó sobre los cuidados a considerar.

En cuanto a las limitaciones que observan para incrementar su volumen productivo, recordó la falta de reproductoras.

“Nos faltan madres productoras para subir la producción y ahí en ese punto se complica, porque al ser pequeños productores y no contar con instalaciones adecuadas para más animales y tampoco la parte económica para llevar adelante una mayor producción es que debemos manejarnos con los números que tenemos ahora. Si se quiere tener una producción más grande hay que pagar personal y otras cosas. Hoy no estamos en condiciones para ello, por ahora son sólo emprendimientos familiares y nos ayuda para obtener un ingreso más”, detalló el vecino de Bonpland.

Doreto agregó que “además de criar cerdos tenemos algo de corderos y chivos como animales vacunos. Es otro factor importante porque cuando la economía se pone difícil, faenamos un animal y tenemos carne para un buen tiempo. Es decir que no sólo la producción de cerdo ayuda en la economía familiar sino la de vacunos, caprinos y ovinos también, no tenemos en grandes cantidades pero sí lo suficiente para el consumo personal de ser necesario o para salir de apuros”.



En cifras

25

Madres (cerdas) mantiene Doreto en su chacra, 2 padrillos, 10 recría y una oferta de unos 50 lechones.

10

Este año en octubre se celebrará la 10ª Fiesta Provincial del Lechón. El año pasado las ventas de lechón asado fueron en alza.



El consumo interno, estable en los 17 kilos

Según un reciente informe relevado por la asociación de productores de porcinos Pormag, el consumo interno de carne de cerdo se evalúa estable en unos 16,77 kilos por habitante por año. Pese a ello recuerdan que en el análisis del período de enero a noviembre de 2023 se observa una disminución del consumo, ya que el promedio móvil al cierre de noviembre ha sido en la comparación interanual de –1%, llegando a la última cifra de 16,77 kilos por habitante por año. Este valor confirma lo anunciado en los informes anteriores de la entidad en los que se mencionó la tendencia a la estabilización del consumo.

Si se compara la evolución entre meses se observa que en enero el promedio móvil era de 16,97 kilos y en noviembre, de 16,77, lo que marca una disminución del 1,2%. Dentro del sector también se destacó la continua caída en la importación de cortes y productos de cerdo hasta el 2023. Así se evidenció que en las toneladas importadas (peso producto) tuvieron una disminución del 58,6% en la comparación interanual enero-noviembre 2022- 2023.

Por su parte, en la exportación los volúmenes enviados a otros países en el período analizado alcanzaron las 12.236 toneladas (peso producto), lo que represento en la comparación con el mismo periodo del año 2022 un crecimiento del 44,4%.

