Matiné para chicos de entre 11 y 16 años en el club Alemán de Posadas

jueves 14 de marzo de 2024 | 16:04hs.

Este viernes -en el Club Alemán de Posadas- se realizará una fiesta para adolescentes de entre 11 y 16 años. Será de 19.30 a 23.30, siendo parte de una propuesta mensual que busca instalarse como alternativa para esa franja etaria que desea también divertirse y que pocas propuestas tiene.



Fernanda Benítez, propietaria de Sugus Matiné, organizadora del evento, reveló en diálogo con el programa Acá te lo Contamos (Radioactiva 100.7) que "la de mañana es la número 19 que hacemos en Posadas, desde que iniciamos, en septiembre de 2022", y recordó que "la idea surgió en razón de que tenemos un hijo adolescente, al cual había que festejarle el cumpleaños y no sabíamos qué hacer. Cancha no quería, quincho no quería, para el pelotero estaba grande, y se me ocurrió organizarle una fiesta flúor que fue furor, tanto que hasta los padres se quedaron entusiasmados".



"Compramos luces especiales para que brille todo lo que era flúor, neón, había chicas que pintan con glitter y colocan piedritasas en los rostros, y desde la abuela hasta la más chiquita no pararon de bailar, encantados con la decoración y todo lo demás. Posteriormente, charlando con los padres valoraron la idea y se habló de que no hay espacios para que los chicos de esa franja etaria se puedan reunir para pasarla bien y divertirse, entonces fuimos con mi marido organizando estas fiestas para los chicos", reveló Fernanda.



Recordó en esa línea que la primera fiesta "salimos a la puerta y eran dos cuadras de fila, unos 300 chicos, increíble". De esa manera fueron sumando adeptos e incorporando muchos atractivos "como fotocabinas, maquillaje artístico, incorporando temáticas y otras cosas lindas que los chicos fueron pidiendo".



Las fiestas "se hacen una sola vez por mes", apuntó, y sobre las medidas de protección y seguridad para los asistentes, la organizadora contó que "en un principio las fiestas fueron para chicos de 13 a 16 años, pero había mucha demanda de los padres para que incorporamos a chicos de menor edad. Entonces bajo los protocolos y permisos municipales llegamos a un acuerdo de permitir el ingreso desde los 11 años, siempre que los padres estén autorizando y sabiendo que adentro hay adolescentes de hasta 16 años".



"El lugar donde se hace el evento siempre está habilitado por la municipalidad, con seguro, cobertura médica, servicio de ambulancia y personal de seguridad, claramente también está prohibido vender cigarrillos y bebidas alcohólicas, por lo que ofrecemos licuados, jugos, gaseosas, además de un kiosco con golosinas y snacks", explicó Benítez, añadiendo que "en el tema de la vestimenta implementamos reglas que incluyen el no ingreso con ropa deportiva, con gorras, tampoco con musculosas, shorts. Eso muchas veces genera conflictos porque los padres reclaman pero son asuntos que vamos ateniendo a medida que vamos aprendiendo".



Sobre los chicos que asisten, puntualizó que "son un amor, se divierten, disfrutan mucho", y más allá de eso, valoró la seguridad de chicos y padres "porque una vez que ingresan, no salen hasta que la fiesta termina y entonces los padres están esperándolos afuera, o en caso contrario salen solamente si los padres deciden buscarlos antes".