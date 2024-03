“Me preguntaron si yo hacía tríos”: qué declaró la víctima que acusó de violación a cuatro jugadores de Vélez

jueves 14 de marzo de 2024 | 15:41hs.

La joven periodista tucumana de 24 años que denunció por abuso sexual a cuatro jugadores de Vélez declarará por tercera vez el lunes próximo en el expediente que investiga el hecho, en un dispositivo de cámara Gesell. Su primera declaración, donde relató los hechos que supuestamente sufrió, ocurrió el miércoles 6 de marzo en la sede de la división de Delitos contra las Personas de la policía tucumana.

Allí, la víctima relató que los futbolistas Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín la encerraron en la habitación 407 del hotel Hilton, luego de que el equipo de Liniers empatara con Atlético Tucumán, y la violaron. Tras esta declaración, la mujer ratificó lo denunciado ante la fiscal María Eugenia Rossi y brindó nuevos detalles del hecho hasta ahora desconocidos.

Esa declaración se encuentra expresada en el documento firmado por el juez Lucas Alfredo Taboada donde se le prohíbe a los futbolistas salir del país por los próximos 90 días. Hasta ahora, esta es la única medida dispuesta contra los jugadores por la Justicia tucumana, que todavía espera el resultado del análisis de las cámaras de seguridad del hotel y de los mensajes que intercambiaron la denunciante y el arquero Sosa para concretar el encuentro.

Allí, la joven declaró:“El sábado 2 marzo, mientras me encontraba en la cancha de Atlético Tucumán, fui al sector denominado “zona mixta”, frente al micro donde estaba el plantel de Vélez. Desde arriba del micro me empezaron a hacer caritas. Ahí el arquero suplente, Sebastián Sosa, me mandó un mensaje por la aplicación Instagram y me pidió mi número de teléfono, a lo que acepte y le pase mi WhatsApp”, comenzó.

La denunciante continuó: “Sosa me empezó a escribir, diciéndome que tenía la noche libre y preguntándome si quería que tomemos algo. Yo acepté. Me preguntó si tenía alguna amiga para invitar, pero le dije que no y él me dijo que estaba con otros compañeros y yo le respondí, textualmente: “Mientras no se desubiquen, no hay problema”. Tipo 22, Sosa me dijo que vaya al hotel Hilton ubicado en Piedras y Miguel Lillo. Puntualmente, a la habitación 407″.

Un fragmento de la declaración

La joven de 24 años contó después que llegó al hotel a las 00.40 y que subió por el ascensor hasta la habitación indicada. Al llegar, se encontró con la presencia de Sosa, Cufré, Osorio y Florentín.

Luego, dio detalles de lo que habría pasado en el interior.

“Me ofrecieron dos latas de cerveza y, luego, me preguntaron si yo hacía tríos o si estaba con mujeres. Les respondí que no, que no me atraía y que siempre que estaba con alguien era sólo entre dos. En ese momento, me ofrecieron fernet en un termo Stanley color blanco”, explicó.

En este punto de la declaración, la mujer hizo una aclaración importante, según sus propias palabras: “Los jugadores hacían como que tomaban o directamente se pasaban el vaso y siempre iba para mí”.

En el resto de la declaración, la periodista relata el accionar sexual de cada uno de los jugadores de Vélez sin su consentimiento, aunque esa parte esta resguardada en el expediente. También dijo que sentía que se le “apagaba la cabeza” cada vez que intentaba incorporarse de la cama donde, según sus palabras, estaba tendida.

El lunes próximo, mediante el mecanismo de Cámara Gesell, la mujer podrá realizar una nueva ampliación de su denuncia. También están citados para la semana que viene los futbolistas para que realicen sus correspondientes descargos.

Tres abogados que representan a los futbolistas, según información del periodista especializado en Vélez Maximiliano Értola. Sosa es representado por el letrado Ernesto Baaclini, Florentín por Camilo Atim y los dos restantes, Osoio y Cufre, por José María Molina. La víctima es representada por la abogada Patricia Neme.