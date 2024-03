Bullrich presentó el nuevo protocolo de uso de armas para las fuerzas federales: "Vamos a fondo y no nos van a frenar"

miércoles 13 de marzo de 2024 | 16:53hs.

Patricia Bullrich presentó el reglamento "General para el empleo de las armas". La ministra de Seguridad adelantó que se derogarán todas las resoluciones ministeriales y disposiciones internas de las fuerzas federales relativas al uso de armamento para convertir a este protocolo en una única guía de actuación. "Vamos a fondo contra los delincuentes, contra las manfias y los narcoterroristas en cada rincón del país y no nos van a frenar estos acontecimientos que han sucedido", declaró la funcionaria este mediodía desde Rosario.

Bullrich se encuentra en Santa Fe luego de la escalada de violencia asociada al narcotráfico que sacudió a la provincia. Durante la conferencia de prensa, la ministra reprodujo una conversación que tuvo con el gobernador Maximiliano Pullaro. "Le pregunté por qué, teniendo el problema que tenemos de narcotráfico no se han visto enfrentamientos o tiroteos, cuando tenemos gente armada por todos lados. 'Porque tenemos presos a todos los policías que en algún momento han tirado. Entonces, nadie quiere tirar y nadie quiere utilizar su arma'", contó.

Durante la conferencia, Bullrich estuvo acompañada por su jefe de Gabinete, Carlos Manfroni, y el director de Normativa y Enlace con el Poder Judicial, Fernando Soto. Los funcionarios fueron los responsables dela redacción del nuevo reglamento.

Bullrich recordó a Luis Chocobar, el efectivo condenado por asesinar a un ladrón en 2017. También hizo referencia a un caso más reciente, el de Yanina Marotte, la cabo de la Policía Federal Argentina que fue imputada la semana pasada por el homicidio de un larón que la abordó en Villa Lugano. "No queremos más policías con miedo", subrayó la ministra.

El nuevo reglamento de Bullrich para uso de armas de fuego

"Estamos derogando toda resolución del ministerio de Seguridad así como las disposiciones internas de las fuerzas que se contrapongan a lo que está normado en esta resolución que estamos dando a conocer", dijo Bullrich en la conferencia. Además, adelantó que el nuevo reglamento será publicado el jueves 14 de marzo en el Boletín Oficial.

La ministra dio algunos detalles sobre el nuevo protocolo: "Es un reglamento que plantea de manera imperativa contar con pautas claras para el uso de armamento", dijo. La norma alcanzará a las cinco fuerzas federales. Bullrich remarcó que se trata de la extensión de una decisión que se tomó hace apenas unos días, cunado se habilitó a la Prefectura a la utilización de armas largas en los ríos de frontera.

"A las armas las van a poder utilizar en las situaciones en las que resulte imposible la utilización de otros medios. Hay un concepto de la progresividad: si se puede no utilizar el arma no se la utiliza", declaró Bullirch. Además, contó que el ministerio está en un proceso de compra de armas Byrna -armas no letales de aire comprimido que disparan proyectiles cinéticos o químicos irritantes-, que se sumarán a las Taser.

El nuevo reglamento, según Bullirch, explica que los miembros de las fuerzas federales podrán utilizar sus armas "cuando haya un peligro de muerte inminente del propio agente o de los ciudadanos" y en los casos en los que "un delincuente ponga resistencia a la autoridad o para impedir su fuga".

Sebre este punto, la ministra hizo una aclaración: "Siempre se plantea que el delito termina en el momento en el que aparentemente el delincuente se fuga. No es lo que dicen nuestros códigos de fondo ni el Código Penal. En el Código Penal está claro que la acción obliga a las fuerzas de seguridad a impedir la fuga de los delincuentes poque implica que el peligro a la sociedad sigue", dijo y agregó: "Este es un concepto que se ha utilizado mal durante muchos años".

Además, dijo que el reglamento también habilita el uso de armas "para mantener la seguridad y el orden cuando corra peligro la integridad física o la vida de las personas que se encuentran bajo custodia o quienes tienen a su cargo la seguridad de esas personas". Bullirch puso como ejemplo los intentos de fuga de cárceles o tribunales y explicó que podrán accionar tanto las fuerzas de seguridad como los miembros del Servicio Penitenciario Federal.

El nuevo reglamento obliga a los efectivos de las fuerzas federales a identificarse con la voz de alto. Sin embargo, Bullrich aclaró que habrá excepciones como, por ejemplo, cuando el agente está rodeado.

"Esta excepción está presente en todos los reglamentos de armas del mundo. Hacer conocer la posición cuando el agente está rodeado de delincuentes es dar pena de muerte a ese agente y además puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos que están en esa situación", dijo Bullrich.

La segunda excepción es cuando el agente policial está en "desventaja numérica o táctica", explicó la ministra. "En esos casos está habilitado a no darse a conocer porque su situación puede terminar en la muerte de él o de un tercero", agregó.