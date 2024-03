"A la literatura misionera le falta profesionalizarse"

miércoles 13 de marzo de 2024 | 6:00hs.

“Yo conozco escritores de puño lleno, así los llamo yo, que son muy buenos escritores y que lastimosamente por distintos motivos no tienen el apoyo que tendrían que tener o el reconocimiento. Y no me refiero al reconocimiento formal, sino más bien a un reconocimiento profesional en el sentido de poder vivir de lo que hacen, eso es un profesional”.

El que afirma esto es Marcelo Benczarski, agente literario que desarrolló su profesión en Curitiba, Brasil, y desde hace un tiempo fijó su base en Posadas. Representa entre otros a la periodista y escritora Ana Garmendia (París), la española Patricia García Navarro, a Nila Talukdera (Bangladesh) y de Misiones a Sebastián Borkoski y Rodolfo Roque Fessler.

“Yo con mis autores busco ser lo más profesional posible, necesito que mi escritor gane dinero, puede sonar mal, pero es así como funciona”.

La vieja (pero no por ello menos relevante) afirmación de que una obra sólo toma relevancia si es publicada en Buenos Aires por alguna editorial importante ya no es gravitante, según Benczarski.

“Hoy los tiempos han cambiado, podés estar en una isla y estar conectado, pero lo que sí se necesita es una buena distribución. Por ejemplo, a veces ayudan a algunos autores con la impresión de 100 libros, pero eso es como un ancla que le tiran, porque no les están dando una mano. En realidad, lo que se tiene que hacer es como con todo artista. Un pintor, por ejemplo, quiere que su cuadro esté en la pared, no en el piso. Entonces los escritores necesitan que sus obras estén en las bibliotecas, en las librerías. Para eso necesitamos una producción grande de entre mil y tres mil ejemplares para que eso tenga un retorno”.

El agente recorre no sólo ferias nacionales sino de países latinos.

Pero el camino al éxito de un escritor no sólo necesita de una cantidad de ejemplares y una holgada y eficiente distribución, también requiere del trabajo de profesionales en la composición e impresión de la obra.

“A ese producto hay que agregarle profesionalización porque ahí entra el factor más importante, el lector. Entonces para que el lector elija la obra tiene que tener una buena tapa, un buen diseño y para ello los diseñadores misioneros son muy importantes”, afirma Benczarski.

Se impone una pregunta obligada: ¿hay público para libros?

“Sí, claro. Por la feria internacional del libro de Buenos Aires 2023 pasaron más de 1,5 millones de personas. Se lee muchísimo ahora, pero se lee cortito”.

Pero la idea por la que lucha Benczarski en su rol de agente literario va mucho más allá: es colocar a Posadas y a Misiones en el circuito literario argentino y latinoamericano.

“Doy un ejemplo: Horacio Quiroga, muy reconocido y querido por todos, su casa en San Ignacio es un lugar turístico, vienen de todas partes del mundo a visitar ese lugar. Y eso lo logró la literatura. Tenemos que insertar a Misiones en el circuito, pero no lo vamos a lograr con cuarenta, lo vamos a lograr con dos o tres escritores profesionales, que tengan el respaldo, el cuidado de que sus obras sean cada vez mejores. Tenemos que profesionalizar la literatura”.

“Un corrector tiene que ser pago. Tenemos que salir de eso de que corrige la tía, un amigo y le dice está perfecto, seguí para adelante, como lo hacen los políticos y no es verdad, eso no ayuda a que el escritor y su obra mejoren”.

Ampliar el mercado

Como todos los años, Benczarski estará en mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Después tiene planeado ir a la feria de Asunción, luego a la de Paraty, en Río de Janeiro y probablemente a Colombia antes de fin de año.

“Nosotros además de mirar hacia Buenos Aires deberíamos mirar alrededor. Voy en busca de editores, este año yo tengo cuatro o cinco escritores que están confiando en que les voy a conseguir un contrato, tengo que conseguir un resultado. Y el editor que consigamos va a imprimir algo que le cierre económicamente. Estoy yendo a la feria del libro en mayo, y la idea es ofrecer a escritores de acá, o gente que quiere poner una editorial o que quiere ser agente literario, encontrarnos en Buenos Aires y hacer un recorrido juntos y de paso hablar de literatura nuestra”, dice Benczarski.

En cuanto al rol de agente literario, afirma que a veces un buen consejo sirve más que imprimirle libros y lo cuenta con una anécdota.

“Pasó con un autor brasileño que vino con una fantasía, 300 páginas muy bien escritas. Y el consejo que le dimos fue: ¿por qué no te dedicás a la literatura infantil? Actualmente está ganando 300 o 400 dólares por mes haciendo obras para niños. La idea es esa, encontrar la vía, darle una guía”.