Más de 220 familias sin agua por la paralización de una obra en Iguazú

sábado 09 de marzo de 2024 | 19:21hs.

Los vecinos del barrio Los Yerbales de Puerto Iguazú continúan padeciendo el faltante de agua y dependen de la buena voluntad de los empleados municipales que abastecen las viviendas mediante la distribución del líquido vital con camiones al menos una vez a la semana. En la zona, en el año 2022 comenzó una obra que solucionaría la problemática, no obstante, se paralizó un año después, la empresa se fue y personas ignoradas se robaron gran parte de los materiales que estaban guardados en un obrador.

Los trabajos eran llevados adelante desde junio de 2022 por la Unidad Ejecutora en Puerto Iguazú, el proyecto contaba con un pozo perforado, un tanque elevado y una red de distribución de agua que brindaría la solución definitiva a unas 220 familias que reclamaban el servicio de agua potable hace varios años. Dos meses después, en agosto de ese año, la empresa obtuvo agua del pozo perforado que debería funcionar de manera inmediata, sin embargo, los vecinos jamás contaron el líquido vital proveniente de la perforación. "Hace meses queremos armar la comisión barrial, para tener entidad y poder reclamar por la obra que comenzó y jamás se terminó. La empresa se fue, de a pocos están robando todo y desmantelando el obrador y desde el municipio no tenemos ninguna respuesta", comentaron los vecinos.

Cansados de golpear puertas y no obtener soluciones, acudieron a los concejales y plantearon la situación, que fue expuesta en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante por el edil Alejandro Verón, de profesión arquitecto, y quien aseguró que pedirá explicaciones el gobierno municipal, al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (Eprac) y al Gobierno Provincial.

"La obra fue adjudicada en 2020, se dio inicio en 2022 y debía culminar en 2023; digo iba porque en estos momentos está siendo desmantelada. La empresa constructora abandonó el lugar y los vecinos se están robando parte del obrador, de los materiales y elementos necesarios de la obra. En toda esta desidia hay responsabilidades, y es responsabilidad del municipio controlar según la carta orgánica es indelegable", reclamó Verón.

Verón indicó que la Carta Orgánica Municipal, en su artículo 88, indica que el control de las obras que se ejecutan en el municipio debe ser controladas por el Ejecutivo, además advirtió que dicha obra "también debe ser supervisada por el Eprac, que brilla por su ausencia y toda esta cuestión redunda en la no prestación de los servicios que son esenciales para los vecinos. Vamos a cursar pedidos de informes a las instituciones y vamos a judicializar si es necesario, porque obra que no se termina tiene que ver con plata del contribuyente que no se sabe dónde va y se pierde", adelantó.

No solamente dicha construcción está parada o abandonada, quedaron pendientes grandes obras como ser la rotonda sobre la avenida Papa Francisco, que comenzó pero en agosto del año pasado se suspendió y el municipio habilitó la circulación en la zona. Hay obras de asfalto que fueron anunciadas pero no se concretaron y otras adjudicaciones como ser el saneamiento del arroyo Ramon Ayala, y obras en de la toma de agua del río Iguazú y Mbocay. Además la ciclovía que uniría la ciudad con el Parque Nacional Iguazú no registra avances significativos, siendo que contaban con financiación del Estado nacional.