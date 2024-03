Autoconvocados de Santo Tomé endurecen el reclamo por falta de mantenimiento y mal estado de los caminos

jueves 07 de marzo de 2024 | 18:52hs.

Productores de Corrientes volverán a protestar este lunes para que arreglen los caminos terrados, que afirman resultan intransitables tanto para sacar la producción como ir a enseñar en el caso de algunos docentes o recibir asistencia médica. “Sin rutas no hay producción” fue el lema de la movilización que tuvo lugar en la primera semana de febrero y reunió a productores en el cruce de la ruta provincial 40 y ruta nacional 14, entre Virasoro y Santo Tomé, Corrientes.

Será el mismo lugar elegido el lunes y esperan que de allí surja un documento de parte de los asistentes adelantó a El Territorio, Francisco Arroniz. Este productor en forma posterior en su intento de visibilizar la lucha, fue detenido durante la visita que realizó la vicepresidente Victoria Villarruel a Yapeyú, provincia de Corrientes. Ello había ocurrido en el marco del acto aniversario del natalicio del General José de San Martín. El productor afirmó que integrantes de la fuerza policial revisaron su mochila, donde tenía remeras con la inscripción “sin rutas no hay producción”, y fue una de las razones por la que fue demorado.

La nueva protesta

“Camionetazo productores autoconvocados”, es la consigna que lanzaron los productores para volver a encontrarse el lunes 11 a las 7.30 sobre la ruta nacional 14 y ruta provincial 40. Plantean que el mal estado de los caminos viene afectando tanto al sector productivo, ganadero, forestal y turístico en el departamento Santo Tomé.

Los autoconvocados plantean que las quejas son por el mal estado, tanto de la ruta provincial 40, como otras como la 41, la 114, la 145, la 37, la 42 y la 36, como había remarcado la Cámara de Turismo del Iberá.

Arroniz sostuvo en diálogo con El Territorio: “Nuestro reclamo viene desde hace mucho tiempo, fuimos políticamente correcto solicitamos todas las audiencias siempre con respeto y jamás tuvimos una respuesta. Hace dos meses y medio que esperamos que nos reciba el gobernador Gustavo Valdés”.

De esta manera, tanto desde Santo Tomé, Virasoro y zonas de influencia en la costa del Río Uruguay volverán a expresarse este lunes con la idea de elaborar y difundir un documento al respecto. “Porque acá tiene que quedar claro que no solo afecta la producción, sino la actividad turística, la actividad docente”, planteó. “Hay aserraderos que no están trabajando porque no pueden llegar las mercaderías, por lo tanto, es muy caótica la situación”, afirmó Arroniz.