Superó varias operaciones y sueña con la Selección

jueves 07 de marzo de 2024 | 5:30hs.

En el club Río Paraná todos preparan los bolsos, suben los kayaks a la camioneta que los llevará a General Villegas, Buenos Aires, donde el fin de semana se realizará un selectivo de canotaje y cinco palistas de la tierra colorada irán a medirse contra deportistas de todo el país para ganarse un lugar en la selección argentina.

Nicolás Robin y Adrián Palamarchuk comandarán el viaje de Zakina López, Tizziano Fachinello, Uriel Ramírez, Candelaria Bergara Ruiz y Aaron Rodríguez.

En los últimos días, Aaron estuvo tocando puertas y recaudando fondos para poder viajar a Buenos Aires y ser parte del selectivo. A sus 22 años el sueño es meterse en un seleccionado. Aaron sabe de luchar contra la adversidad y tiene la mente puesta en representar a la Argentina.

Para eso deberá ganarse su lugar en el selectivo que realizará la Federación Argentina de Canoas (FAC), que se realizará entre el viernes el domingo.

Aaron sufrió a los 16 años la amputación de una pierna, un par de años después le detectaron leucemia. Se recuperó y después tuvo que pasar por una nueva cirugía porque le tuvieron que sacar un pulmón. Se repuso a todo y encontró en el canotaje su “lugar en el mundo”.

“A los 16 me agarró un hongo en la rodilla, que se expandió y me tuvieron que amputar una pierna. Era cortar la pierna o me podía morir porque era un hongo que arrasaba con lo que había”, recordó sobre el momento en el que perdió su pierna derecha.

Aaron se lastimó en un partido de rugby. Ese raspón provocó una infección y luego terminó sin una de sus piernas. “En enero de 2019 entré en urgencias y estuve un mes hasta que me detectaron leucemia. Estuve cuatro meses en el hospital con quimioterapia, estudios y después de julio me recuperé”, contó sobre la segunda gran prueba de su vida.

“Volví al colegio porque en ese tiempo estuve más en el hospital que afuera, pero en enero 2020 volví a tener problemas y el hongo que tenía en la rodilla se fue al pulmón. Me hicieron una cirugía de urgencia y me sacaron el pulmón”, agregó.

Entre los 16 y los 18 años, Aaron estuvo, como él mismo dice, más tiempo dentro del hospital que afuera. Eso no lo doblegó, al contrario, encontró en la espiritualidad la fuerza necesaria para seguir adelante: “Me aferré a lo espiritual y eso me ayudó mucho”.

“Con todo lo que me pasó la mentalidad cambió. No tuve adolescencia porque me pasaba más tiempo en el hospital que afuera, corriendo de la muerte. El deporte siempre fue un cable a tierra y en el canotaje encontré mi lugar, con la naturaleza”, aseguró el joven que sueña con la celeste y blanca.

Mientras se prepara para el selectivo de la próxima semana, Aaron también estudia, porque quiere ingresar a la tecnicatura de actividades físicas del Instituto Montoya.

“Elegí la carrera para ayudar a las personas, sobre todo a las que tienen discapacidad, así como me ayudaron a mi. Mi sueño es poder conformar una fundación para promover el canotaje y tener un club, enseñarle a los chicos, sobre todo a los que tienen problemas motrices”, contó.

Aaron encontró en el canotaje su lugar, después de varias difíciles pruebas que le puso la vida. A sus 22 años busca ayudar a otros y la ayuda que él necesitaba para juntar los fondos para viajar afortunadamente llegó.

Por eso, junto a los profesores y compañeros emprendieron el viaje hacia General Villegas con la mente puesta en hacer un buen papel y llamar la atención de los entrenadores de la selección argentina.