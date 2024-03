Llegó a profesional de MMA y sueña con luchar en UFC

miércoles 06 de marzo de 2024 | 6:05hs.

Las oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional de un deportista muchas veces se presentan una sola vez y hay que saber aprovecharlas pese al sacrificio que eso conlleva, dejar afectos, familia y amigos para correr detrás de un sueño.

El misionero Alex Fernando Caballero, de 20 años, es uno de esos testimonios de esfuerzo y perseverancia para alcanzar las aspiraciones. Hace 10 meses se encuentra en Recife, Brasil, entrenando para alcanzar su sueño que es llegar al octágono de la UFC (Ultimate Fighting Championship).

Alex siempre estuvo cerca de las artes marciales. A los 6 años iba a clases de karate aunque el deporte no llegó a ser su razón de ser, porque no existía tanto contacto físico como el evidentemente necesitaba. A los 13 años se vio envuelto en una pelea callejera, en la que conoció a Gastón Dure, que en ese momento defendió a su contrincante, con el tiempo se hicieron amigos y él fue el que lo llevó a la academia de Top 1 Argentina a cargo del instructor Roque Cabañas, quien lo impulsó a estar donde está hoy.

“Yo empecé en el deporte con 13 años, fue después de una pelea en la calle, en la que conocí a Gastón. Él defendió al otro chico, con el tiempo nos hicimos amigos y me llevó a entrenar. Yo sigo entrenando, él dejó. Me esforcé para cumplir mi sueño y estoy en Brasil en proceso de cumplirlo”, contó Axel Caballero en diálogo con El Territorio.

Alex Caballero se prepara para su próximo combate.

Hace 10 meses Axel se convirtió en luchador profesional. Primero viajó para estar tres meses en Mossoró, una ciudad de Río Grande do Sul y disputar una pelea con representantes de una academia de Pernambuco, Recife. En ese lugar vieron su potencial y le ofrecieron la posibilidad de luchar de manera profesional con todos los gastos pagos, ya sea de preparación física como gastos de vivienda y comida. Hoy cuenta con un sponsor que lo patrocina,

“Estaba entrenando y surgió la posibilidad de ir a Mossoró por tres meses, ahí la gente de Recife me vio y me ofreció el sponsoreo. Hoy vivo en un departamento con otros tres luchadores, todos brasileros de otros puntos del país. Entreno de lunes a viernes tres veces al día, más las actividades de cardio que hago como salir a correr” explicó.

Respecto a la distancia, Axel reconoció que extraña a sus seres queridos y a su tierra, y confesó que tiene miedo de regresar a Iguazú y no querer volver a Brasil.

“Yo estoy en proceso de cumplir mi sueño, estoy entrenando duro para llegar. Acá conocí gente con la que comparto y me abrazaron con mucho amor, pude pasar las fiestas con ellos, pero extraño mucho. Aún no volví de visita y tengo miedo de ir y no querer volver”, agregó.

El entrenamiento y la preparación es exigente, si bien Axel explicó que no tiene a ninguna persona detrás exigiendo, él cumple con todas las actividades por su propia voluntad. “Me levanto temprano, cumplo con las dietas, me cuido al pie de la letra como me recomiendan los profesionales porque tengo un sueño que cumplir”.

En el 2025 quiero pelear en Europa y me puse como meta pisar el octógono de figth nigth UFC (Ultimate Fighting Championship) en el 2026 para eso tengo que entrenar y seguir esforzándome”.

El joven de 20 años actualmente se dedica únicamente al entrenamiento aunque tiene en mente estudiar idiomas que lo ayudarán más adelante a medida que cumpla con sus metas.

Alex Caballero ha peleado cuatro veces de forma profesional en Brasil, dos de ellas se coronó como campeón y el próximo sábado 16 de marzo buscará su tercera victoria, cuando se mida con el brasilero Filipe De Olivera en el predio de Cadeias Fight.