Francos: "Camino al Pacto de Mayo tenemos que aprobar la Ley Bases y el acuerdo fiscal"

lunes 04 de marzo de 2024 | 14:55hs.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, aclaró que en el camino a la firma del Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei se deberá "aprobar la Ley Bases y el acuerdo fiscal". Para eso, se reunirá esta tarde con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en la concreción de una reunión previa a la convocatoria en Córdoba con los representantes de las provincias. "Es imposible no considerar los temas de la Ley de Bases porque se trata de generar muchas de las normas previstas en la ley", remarcó el funcionario en una entrevista con Splendid - 990 luego de haber postulado que el pacto no estaba supeditado a la aprobación del megaproyecto.

En la misma línea, sostuvo que no se trata de un pedido extorsivo por parte del mandatario sino de "una propuesta que hace el Poder Ejecutivo y que el presidente ponderó" aunque dijo que no tenía grandes expectativas. "Es una convocatoria política que tiene mucha fuerza y que puede tener impacto en el país. No es extorsivo, es un gobierno sin gobernadores y con una minoría en el Parlamento que utiliza su discurso público para convencer al resto de las fuerzas", definió.

Ley Bases original

En otro pasaje de la entrevista publicada por Noticias Argentinas, Francos reveló que el Gobierno trabaja sobre la el proyecto original que fue enviado al Congreso, y planteó que durante su tratamiento "hubo mucha confusión de varios legisladores y gobernadores", e indicó que "tal vez lo han entendido mejor y tienen la intención es sacar la Ley. Hay que ir con ánimo de buscar puntos de acuerdo y de coincidencia".

Asimismo, el ministro planteó: "Después de la caída de la Ley Bases, escuché a muchos gobernadores y legisladores que expresaban su molestia y desazón porque creían que debió seguirse discutiendo. Cuando comenzó el tratamiento en particular, se complejizó mucho. Se trató inciso por inciso. Si uno declara la emergencia y no le dan esas delegaciones, ¿para qué declaran la emergencia?".

Coparticipación e impuesto a las Ganancias

Francos reveló además que "en el camino del Pacto de Mayo tenemos que ver aprobar la Ley Bases y el acuerdo fiscal para que las provincias tengan los recursos necesarios para poder administrar sus provincias".

En la misma línea, contó que la administración libertaria enviará al Congreso un proyecto para reponer la cuarta categoría de Ganancias. "El impuesto a los ingresos personal dependiendo de las escalas es un impuesto progresivo, no es regresivo. No tenía ninguna lógica sacarlo", calificó.

"En todo el mundo se paga ganancias. Cuando se retiró el impuesto a la cuarta categoría mucho de los organismos internacionales cuestionaron esta decisión de la Argentina porque no tenía razonabilidad", concluyó el funcionario.