Un misionero para Mascherano

Javier Mascherano dio a conocer la lista de jugadores que entrenarán la semana que viene en el predio Lionel Andrés Messi con la sub 20 y entre los nombres que el DT convocó está el del misionero Alexis González.

El delantero de la Reserva de River todavía no debutó en la Liga Profesional con el Millonario, pero sí fue parte del equipo de Martín Demichelis en un amistoso en Chile durante la pretemporada.

El equipo dirigido por Javier Mascherano entrenará mañana, el martes y el miércoles en Ezeiza con jugadores convocados del ámbito local y el posadeño tendrá la chance de mostrarse ante el entrenador argentino.

Para Mascherano el foco de este año está puesto en los Juegos Olímpicos de París, a los que Argentina clasificó tras quedar segundo en el preolímpico de Venezuela.

Si bien esa competencia es sub 23 y Argentina tiene un gran equipo, al que podría sumarse Lionel Messi, la convocatoria para los entrenamientos de la sub 20 no deja de ser una gran oportunidad para Alexis González, quien busca llegar a la elite del fútbol argentino con la camiseta del millonario.

Alexis arrancó a jugar en Atlético Posadas y a sus 19 años tendrá la chance de entrenar con la ropa de la selección.