Abrió el periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Montecarlo

sábado 02 de marzo de 2024 | 11:15hs.

El viernes por la noche se dio inicio oficial a las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de esta localidad presidido por la contadora Graciela Oliveira. El cuerpo legislativo esta compuesto por Raul Radke y Lucas Vega de Cambiemos, Graciela Oliveira, Luis Canaparro, Vanesa Kohn, Pablo Acosta y Tania Malveira de la Renovación. En este marco el Intendente Julio Cesar Barrera hizo un balance de obras y actividades mas importantes realizadas en el 2023 y las proyecciones en este 2024.

"Luego de mucha gestión, buena administración y sobre todo trabajo en equipo, hemos logrado que nuestra ciudad se desarrolle. Y no fue mágico, si no que fruto del esfuerzo y una comunidad que creyó. Se logró en todos estos años la Unidad Regional, Juzgado Universal, Planta de clasificación de residuos. El Polideportivo; escenario de dos Mundiales y tantos otros eventos importantes, La delegación de Rentas e Iprodha, Programa de Mejoramiento Barrial y Viviendas, Empedrado y cordón cuneta en varios barrios Playones deportivos y plazoletas en diferentes barrios entre otros" remarcó Barreto.

Para este año en la Ordenanza General Impositiva se continúa beneficiando, premiando, valorando y reconociendo la buena conducta tributaria de aquellos contribuyentes regulares. Por ello sigue en vigencia la bonificación adicional para quienes cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones impositivas en el tributo conocido como Tasa General de Inmueble.

Es de suma importancia mejorar, modernizar, informatizar el área catastral, a través de la digitalización con el sistema integrado QGIS. Es por ello que la creación de dicha Dirección permitirá tener una persona abocada a la tarea la cual brindará: una gestión más eficiente, facilitar trámites y servicios, promover el desarrollo urbano y brindar asesoramiento técnico.

También se va a mejorar y automatizaremos las habilitaciones de comercio, para permitirle a los comerciantes y prestadores de servicio un mejor asesoramiento, evaluando un trámite más sencillo para los casos que correspondan.

También se creara un Centro de Monitoreo Municipal, concretando un anillado de Seguridad mediante la Colocación e instalación de Cámaras en distintos puntos de la Ciudad, permitiendo no solo brindar y asegurar la tan ansiada Seguridad Social , sino que además podrá efectuar el contralor de vehículos y transportes que no se hallen en condiciones óptimas y seguras para transitar, como así también la detección de las unidades que estuviesen transitando en situaciones que no permitan las legislaciones vigentes.

Se va a hacer hincapié en trabajos conjuntos con diversas instituciones provinciales y nacionales en pos la mujer, niños, adolescentes, ancianos desde la secretaria de desarrollo humano. Otra de las areas creadas es de prevención de adiciones entendiendo la problemática creciente por el consumo de drogas, pretende profundizar, coordinar y evaluar un Sistema de Prevención de Adicciones; en el marco de la legislación vigente de los derechos humanos y civiles de los ciudadanos; en la ciudad de Montecarlo.

En lineas generales el jefe comunal adelantó que seguirá realizando gestiones para apuntar al crecimiento, además de seguir trabajando de la mejor manera en obras públicas, cultura, deportes, turismo donde se busca la participación de los vecinos, ademas de cubrir sus demandas