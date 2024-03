Se suspendió el juicio contra El Negro Rojas en el TOF de Posadas

sábado 02 de marzo de 2024 | 8:00hs.

Una última movida de Néstor Fabián Rojas hizo que el juicio en su contra que debería empezar la semana próxima sea suspendido por decisión del Tribunal Oral Federal de Posadas. Al Negro se lo iba a juzgar por la creación de la organización narcocriminal Primer Comando de Frontera y el homicidio de su cómplice Aldo Canteros en Gobernador Roca.

Según pudo confirmar El Territorio en base a fuentes del proceso, el confeso narcotraficante presentó un recurso de queja ante Casación Federal Penal debido a que no estaba de acuerdo con la defensa pública asignada. Y ante esto, desde el Tribunal decidieron suspender las audiencias pactadas para el 5, 6 y 7 de marzo.

Asimismo, novedad es que Casación rechazó el recurso de Rojas en los últimos días, lo que iba a permitir el normal desarrollo del debate, pero como la decisión de los jueces ya estaba tomada, no habrá cambios. Además, si bien no es habitual, está la posibilidad de que el imputado recurra a la Corte Suprema de la Nación. Así las cosas, no hay nueva fecha.

En la causa del Primer Comando de Frontera, Rojas está acusado de ser organizador y financista del delito de tráfico ilícito de estupefacientes agravado por haberse cometido con violencia y por la intervención de más de tres personas. Por ese proceso también están juzgados Pablo Hernán Jorge y Pablo Antonio Campos.

Los demás implicados - incluido el último de los detenidos Roberto Andrés Gómez (46), conocido como Negrito - llegaron a un acuerdo de juicio abreviado con penas entre 6 y 9 años de prisión.

Por su parte, en la investigación por el crimen de Canteros se lo acusa de organizador de conductas compatibles con el tráfico de estupefacientes y homicidio agravado. Llamativamente en ese expediente también será juzgada Liliana Machado, presunta cómplice pero a su vez viuda de Canteros.

Cuando se haga el juicio en el Ministerio Público estará la fiscal Vivian Andrea Barbosa, de Fiscalía ante el Tribunal, el fiscal Diego Iglesias y el auxiliar fiscal Martín Uriona por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Por su parte en las defensas actuarán Susana Beatriz Criado Ayán, Marco Aurelio Racagni, Silvia Raquel Galarza.

Había gran expectativa porque se espera que en las audiencias se reproduzcan las escuchas en las que Rojas coordinaba el transporte de drogas, ordenaba asesinatos, amenazaba a sus laderos atribuyéndose incluso el famoso doble crimen de El Acuerdo en el que fueron asesinados Sebastián Vega (35) y Rodrigo Ibarra (37) en diciembre del 2015.

