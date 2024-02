Productores se vuelven a reunir para discutir el precio de la yerba mate

miércoles 28 de febrero de 2024 | 11:56hs.

Productores e integrantes del Instituto Nacional de Yerba Mate mantendrán mañana desde las 9 una nueva reunión para tratar de fijar el precio de la hoja verde de yerba mate. Esperan la presencia de referentes de la industria y del gobierno de Corrientes para llevar adelante la reunión. Cabe señalar que semanas atrás en una primera instancia se trató de discutir y fijar un precio, pero los referentes de la industria no se hicieron presentes, por lo que no hubo quorum y la reunión pasó a un cuarto intermedio.

“La instancia pasada no se presentó el sector industrial tampoco, la provincia de Corrientes y pasamos a un cuarto intermedio. Esperemos que en esta ocasión vengan y que se dé la posibilidad de debatir por lo menos el precio y si no hay un acuerdo que tengamos que ir al laudo, pero que sea a partir de un debate y que sé que se hable por lo menos al respecto”, manifestó Jonás Peterson director por el sector productivo y presidente a cargo del INYM.

Cabe señalar que dada la compleja situación económica que atraviesa el país, el sector solicita como piso un precio de 505 pesos por kilo de hoja verde.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Peterson indicó “tuvimos una reunión con la mayoría de las asociaciones y nos dieron el mandato a los directores del centro productivo que arranquemos con 505 y que lo vayamos actualizando hasta el día donde defina o vaya al laudo, esos números fueron variados, todavía se están trabajando con la grilla de costo, analizando los nuevos incrementos que hubo. Todavía no tenemos definido el precio. Obviamente vamos por una fase superior a los 505, esperemos que lo podamos exponer y si el sector industrial no se presenta seguramente intentaremos un cuarto intermedio más y si no hay y no se presenta de manera excepcional, irá al lado sin que haya debate de precios”.

En caso de no llegar a un acuerdo en el precio de la hoja verde, el laudo pasará a la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, cuyo titular es Juan Pazo. Sobre eso Peterson expresó “nosotros de antemano tenemos el compromiso de secretario de industrias que dijo que ellos para laudar van a analizar muy bien la grilla. Nosotros vamos a pasar todos los datos que tenemos desde el INYM y los datos que presenten los sectores que participen en las sesiones de precios, eso irá acompañando al laudo y después también iremos a acompañar este análisis de la grilla que plantean ellos, nosotros vamos a defender nuestra la grilla”.

Hasta el momento la cosecha viene algo atrasada, hay productores que aún no han vendido su yerba esperando el nuevo precio, mientras que otros vendieron parte de su producción. Días atrás los productores realizaron “tractorazos” en distintos puntos de la provincia en forma de protesta.

“La gran mayoría de los productores está tratando de vender lo menos posible para poder generar este aumento que necesitamos, la verdad que no solamente para generar un aumento, sino que productor no puede vender a mal precio si tiene poca producción porque no va a pasar el año”, cerró.