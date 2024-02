Tabbia, ilusionado pero autocrítico tras el debut

miércoles 28 de febrero de 2024 | 6:05hs.

Tokio, el único representante misionero en la Liga Federal de básquet, debutó el pasado domingo en el estadio Jorge Yamaguchi con un ajustado triunfo ante Hindú de Resistencia por 64-62. El visitante se plantó y dio pelea hasta los últimos segundos en Posadas y puso en aprietos al local sobre el cierre.

Daniel Tabbia fue una de las figuras con 19 puntos y el máximo anotador del partido, mientras que Rodríguez Seu sumó 12 tantos y Santiago González aportó otros 10; el tridente fue la carta de la victoria. Este sábado el Japonés recibirá a Atlético Tostado de Santa Fe.

Tal como sucedió en la temporada pasada de la Liga Federal, el alero posadeño Tabbia (30) se calzó nuevamente la casaca de Tokio tras su paso por La Unión de Colón de la Liga Argentina.

Y en dialogo con El Territorio, manifestó sus sensaciones luego del debut de Tokio ante Hindú y habló sobre su regreso al club que lo vio nacer.

“Estamos contentos con la victoria, siempre es importante comenzar ganando de local pero debemos mejorar, cometimos muchos errores en ataque y en defensa”, admitió.

“En el primer tiempo tuvimos pasajes muy buenos donde fuimos efectivos y dominamos al rival sacando una buena diferencia, pero después entramos en el juego de ellos. Hindú es un equipo duro y de la misma talla, sus jugadores juegan a un ritmo más acelerados, con muchas más posesiones y quedo demostrado que nos costó salir de su juego”, analizó el alero de 1,95 metros de altura.

“Sobre el final fue un partido desprolijo, la cancha no ayudó mucho, no se podía hacer pie por la humedad, no se podía traccionar y costó mucho jugar. Lo importante de esto es que sacamos el partido adelante y logramos la victoria, nos queda mucho por mejorar y debemos tener un poco más de paciencia para los partidos que se vienen”, agregó.

Con respecto al próximo partido, Tabbia consideró que “tenemos un partido importante y difícil el sábado, el sistema de juego de Tostado de Santa Fe es muy bueno, están acostumbrados a jugar un buen básquet, es un equipo que sabe a lo que juega y conozco a su entrenador”.

“Nosotros tenemos lo nuestro, jugamos en casa y contamos con jugadores de experiencia, trabajaremos en la semana y trataremos de corregir los errores, continuamos en la construcción de la identidad del equipo”, remarcó.

En relación a su llegada a Tokio, el goleador en la Liga pasada expresó que “ni bien se enteraron que estaba disponible y que había rescindido con Unión de Colón, los dirigentes se comunicaron rápidamente conmigo y cerramos todo. Estoy muy contento de estar en mi casa”.

“Mi salida de La Unión se dio porque no pude encontrar mi lugar dentro del funcionamiento del equipo. Las expectativas que tenía en mi función no se pudieron concretar. Partido a partido fluctuaba mi rendimiento y el equipo tampoco funcionaba. Llegado el momento y de común acuerdo con la institución, decidimos que no continuaría en el club”, contó Tabbia.

En cuanto a su expectativa para esta temporada, el jugador resaltó que “siempre es bueno tratar de mejorar en lo colectivo, también en lo individual, sumado a la experiencia del año pasado que fue muy buena.

“Sé que Tokio viene haciendo un buen trabajo en las últimas temporadas y creo que es momento de concretar el objetivo del ascenso. Si bien cambiaron los nombres, la meta debe ser la misma. Estamos trabajando mucho para ello, sabemos que es un torneo difícil”.

Bajo las órdenes del entrenador Agustín Ponissi, Tabbia entrena a diario junto a sus compañeros en la casa que lo vio nacer. Y para finalizar, dejó un mensaje a los hinchas: “Vamos a dar mucho trabajo, que es lo único que se puede prometer. Mucho trabajo y mucha voluntad para seguir mejorando. Y creo que si logramos todo eso, vamos a poder concretar un buen objetivo”.

El próximo juego del Oriental será el sábado ante Atlético Tostado de Santa Fe en el estadio Jorge Yamaguchi, desde las 22.