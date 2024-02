Analizan quitar subsidios de gas y luz a más usuarios

martes 27 de febrero de 2024 | 19:08hs.

En medio de un contexto económico de crisis a nivel nacional y disputa entre Javier Milei y gobernadores tras la quita de varios recursos que Nación recortó a las provincias, el Gobierno analiza la posibilidad de quitar subsidios a las tarifas de luz, gas y garrafas para usuarios que hayan comprado dólares, utilicen prepaga o hayan viajado al exterior. Esto lo anticipó la Secretaría de Energía a través de un comunicado.

En este contexto, la cartera energética propondrá el nuevo mecanismo mediante audiencia pública este jueves 29 basado en una Canasta Básica Energética (CBE) de consumo y zona bioclimática. Con esta medida, Nación busca restringir al máximo el acceso a los subsidios de las tarifas de energía y gas mediante la aplicación de los nuevos criterios de exclusión.

Mientras tanto, en el NEA el aumento de la energía llegará hasta 320%, según las categoría. Las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Misiones dieron a conocer las tarifas de energía para el período febrero-abril del presente año. Algunas mantendrán el subsidio para las familias más vulnerables.

La propuesta

La propuesta oficial prevé determinar los ingresos totales del grupo conviviente y subsidiar únicamente a aquellas familias cuyo costo del CBE exceda el 10% del ingreso conjunto, tomando en consideración también otros parámetros como las zonas bioclimáticas del país. Entre quienes no podrían acceder más a los subsidios y deberán pagar la tarifa total, se encuentran los hogares que cuenten, entre sus integrantes, a titulares de medicina prepaga no vinculada al empleo que poseen en relación de dependencia. En la misma línea, no podrán acceder a quienes hayan viajado al exterior a países no limítrofes más de una vez en los últimos cinco años, y quienes hayan comprado moneda extranjera en los últimos tres meses.

Del mismo modo, se podría excluir a quienes registren consumos en tarjeta de crédito o billeteras virtuales superiores a cinco salarios mínimos ($900.000 desde marzo) y consumos en telefonía móvil superiores al 25% del salario mínimo ($45.000). También se excluye a los titulares de aeronaves, propietarios o miembros de directorios de empresas privadas; y a los dueños de embarcaciones de lujo o de dos o más inmuebles. También se excluye a los hogares que tengan autos con antigüedad menores a 5 años o de dos autos con antigüedad menor a 10 años.

En Misiones y resto del NEA

Por otro lado, las provincias del NEA detallan el impacto tras quita de subsidios nacionales. Un nuevo aumento en las tarifas para el consumo energético fue publicado en el Boletín Oficial de Corrientes, que irán del 100% al 225% desde marzo venidero. En Entre Ríos se estableció un aumento del 123% en el cuadro tarifario de las boletas de luz, para febrero hasta abril. En Misiones, la empresa Energía de Misiones tiene autorizado el porcentaje de suba que sufrirían los consumidores que oscila entre el 65% y el 320%. En Formosa se autorizó también hasta el 320% y en Chaco desde 108%.

Qué es la Canasta Básica Energética (CBE)

La aplicación de una Canasta Básica Energetica (CBE) indicaría los consumos mínimos necesarios para la subsistencia de diferentes grupos familiares, en diversas regiones, meses del año y tipos de suministro. De este modo, apuntará a estimar los fondos públicos que se destinarían a subsidios directos, y obtener el número concreto de beneficiarios en un nuevo esquema.

De acuerdo a lo que anticipa la Secretaría de Energía, la asignación de subsidios se efectuará considerando al hogar como la unidad en la que reside una o un grupo de personas que comparten gastos, por lo cual se tomará en cuenta la suma de los ingresos y bienes de los cohabitantes.

Para ello se realizará un cruce sobre jubilaciones y pensiones, pensiones no contributivas, electrodependientes, programas sociales, empleo independiente, empleo dependiente, inmuebles, embarcaciones, automotores, motos, y aeronaves.