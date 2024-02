Enacom autorizó a Starlink y a otros dos proveedores de internet satelital a funcionar en Argentina

lunes 26 de febrero de 2024 | 17:23hs.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó este lunes a operar en el país a tres empresas que brindan servicio de internet satelital - Kuiper, OneWEB y Starlink -, con el objetivo de que "Argentina vuelva a ser líder en la región". "El Enacom habilitó el ingreso de empresas proveedoras de internet vía satelital. De esta manera, Argentina contará con todas las vías de acceso que posee la mayoría de los países desarrollados", indicaron desde el organismo,

La decisión se formalizó en las resoluciones 1, 2 y 3 del Enacom publicadas hoy en el Boletín Oficial y firmadas por el interventor Juan Martín Ozores. En rigor son 4 las resoluciones, ya que la número 1 otorga la autorización a la firma Tibro Netherlands, y la resolución 4 aprueba la transferencia de la licencia de esta compañía a favor de la firma Starlink Argentina S.R.L.

Desde el organismo destacaron el rol de la conectividad vía satélite al señalar que "muchos lugares del país tienen vedado el acceso a internet" y que ahora "personas y empresas en actividades agropecuarias, desarrollos turísticos, actividades petroleras, pesqueras, mineras y educativas, entre otras, podrán acceder a internet de alta velocidad vía satelital".

"Nuestro objetivo es facilitar la creación de un ecosistema simple, competitivo y transparente que brinde seguridad jurídica necesaria a todos los actores de la industria para fomentar la inversión, el desarrollo de la competencia, y la prestación de servicios de calidad", remarcaron.

Starlink en el segundo cuatrimestre

Desde Starlink habilitaron en diciembre pasado las ofertas para adecuarlas al servicio para la Argentina, y abrieron las reservas para los interesados en obtener el servicio, en algún momento del segundo trimestre del 2024, que será cuando la empresa empezará a operar en nuestras tierras. Starlink hoy operá en Brasil, Chile y Paraguay.

El servicio se puede reservar pagando u$s 9 (con el dólar tarjeta a $1.375,20 equivale a $12.376,8). "Haga el pedido ahora para reservar su Starlink. Starlink se centrará en proveer servicio en su área a partir del segundo trimestre de 2024. La disponibilidad está sujeta a la aprobación reglamentaria. Los pedidos se completarán por orden de llegada en cada área de cobertura".

Starlink es un proyecto de SpaceX, la empresa aeroespacial propiedad del magnate Elon Musk, dedicado al servicio de banda ancha satelital. "Internet desde el espacio para humanos en la Tierra", dice su biografía en X. Aunque no existe información oficial al respecto, se estima que en la actualidad hay más de 4.500 satélites Starlink orbitando la Tierra, lo que le permite, según la compañía, ofrecer el servicio a más de 2 millones de clientes "en más de 60 países y muchos más mercados". Una verdadera constelación.

La propia empresa, en su sitio de internet, se presenta como "la primera y más grande constelación satelital del mundo que usa una órbita terrestre baja para ofrecer internet de banda ancha con capacidad para hacer streaming, jugar en línea, hacer videollamadas y más. Mediante el uso de satélites avanzados y equipos de usuarios junto con nuestra amplia experiencia con naves espaciales y operaciones en órbita, Starlink ofrece internet de alta velocidad y baja latencia a usuarios de todo el mundo".

Starlink se diferencia de otros servicios de internet satelital por la cercanía en la que orbitan sus satélites respecto de la Tierra. Mientras que otros satélites geoestacionarios individuales orbitan el planeta a unos 35.000 kilómetros, los satélites de Musk lo hacen a apenas 550 kilómetros. "Debido a que los satélites Starlink están en órbita baja, la latencia es significativamente menor: alrededor de 25 milisegundos en lugar de más de 600 milisegundos", explican en su sitio web sobre la velocidad del servicio que ofrecen.

Quien contrata el servicio recibe un "Kit Starlink" que incluye un router wifi con su fuente de alimentación, los cables y la base. Indican que es de fácil instalación, y no requiere de conocimientos técnicos. Si bien los valores para la Argentina aún no están disponibles, lo que se puede observar de su precio en dólares estadounidenses es que el servicio es de US$ 99 mensuales, mientras que el kit Starlin" se adquiere por US$ 499.