Donald Trump le pidió a Javier Milei que "haga a la Argentina grande otra vez"

sábado 24 de febrero de 2024 | 16:48hs.

Donald Trump le dedicó unas palabras a Javier Milei en el marco de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC), que se realiza este sábado en Washington, Estados Unidos, y tiene al mandatario argentino como participante.

En medio de su discurso, destacó que hay personas de todo el mundo, pero puntualmente se refirió a Javier Milei: ''El Presidente de Argentina, ¡que tiene una gran cantidad de publicidad!, es un gran caballero, y saben, es MAGA, 'Make Argentina Great Again' (Hacer a la Argentina grande otra vez). Él lo dijo 'soy MAGA', y me di cuenta que es uno de los pocos que lo pueden hacer bien''.Luego, cerró: ''Gracias Javier Milei, es un honor''.

La cumbre comenzó el miércoles y concluye hoy con la presencia de Javier Milei como uno de los oradores del encuentro. Otros de los que se esperan que estén presentes en la CPAC son el exasesor de la Casa Blanca durante la administración Trump, Steve Bannon; el presidente del partido español Vox, Santiago Abascal; y el líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, Nigel Farage.

También, asistirán la exprimera ministra británica Liz Truss; el exsecretario de Desarrollo Urbano estadounidense Ben Carson; el vicegobernador de Carolina del Norte, Mark Robinson; el antiguo jefe de personal del Pentágono, Kash Patel; presentadores y periodistas y el exembajador estadounidense en Israel, David Friedman, consignaron agencias internacionales.

Javier Milei no se reunirá con Donald Trump

En ese contexto, antes de viajar hacia Estados Unidos, el propio Milei fue quien confirmó que era "muy difícil" un encuentro con el ex mandatario ya que hablaba antes que él y, por su llegada en un vuelo de línea, no le daban los horarios para una reunión.

Milei permanecerá en Estados Unidos hasta el domingo por la noche, cuando emprenderá el regreso a Buenos Aires. Su llegada está prevista para el lunes por la mañana.