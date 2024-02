Buscan a Iván, desaparecido en Jardín América: "Tengo el corazón destrozado"

viernes 23 de febrero de 2024 | 15:27hs.

Incertidumbre, dolor y angustia vive una madre en Jardín América. Carmen Pauluk es la progenitora de Ivan Gabriel Atamañuk, un joven de 23 años que fue visto por última vez el 2 de febrero y hasta la fecha se desonoce su paradero. Residía en el barrio Capilla de la localidad junto a su pareja e hija.

Carmen, entre lágrimas y mucho sufrimiento, charló con este medio y dijo: "No sé que sucedió, no sé a donde más buscar, tengo el corazón destrozado y solo quiero saber qué pasó con mi hijo". Lo llamativo es que Ivan, aquella jornada del 2 de febrero, salió sin su Documento Nacional de Identidad. Su madre lo busca incansablemente.

La progenitora no sabe qué ropa llevaba puesto Ivan a la hora de ausentarse. El muchacho es de tez blanca, mide 1,75 metros de estatura, cabello castaño claro corto, de contextura física delgada. La denuncia fue radicada en dependencia policial de la ciudad y se lo busca aunque por el momento sin resultados positivos.

Un antecedente que también aún llora Carmen

La ausencia de Ivan no es la única incertidumbre que tiene la entrevistada. Ella comentó que su padre, Francisco Fernando Pauluk, se ausentó el 8 de agosto del año 2008 y hasta ahora nunca más supo de él. "Mi papá tenía problemas de salud y hasta el día de hoy no lo hemos encontrado, no sé que pasó con él, nunca más hubo una pista o datos pasó tanto tiempo y ahora desapareció mi hijo", comentó mientras lloraba.

"Ivan tiene un tatuaje en la mano derecha que dice 'Owen', yo solo quiero verlo, esto es un dolor insuperable, me duele el alma es un hijo que no lo veo, una madre no sabe que hacer en estas circunstancias, ¿Cómo puede ser que no lo encuentren?, soy una mujer creyente y necesito saber su paradero". Mientras el llanto se apoderaba, lamentaba que casi un mes no sabe de Ivan, el deseo que no suceda lo mismo que pasó con su papá que nunca más lo volvió a ver.