“A veces estoy llorando debajo de la máscara”

Aquí el adulto se convierte en cómplice y Spiderman confía en que guardará el secreto de su identidad hasta que el niño crezca. El Spiderman Gaucho se llama Rubén Ojeda (28) y es bailarín profesional y forma parte del Ballet Folclórico del Parque Conocimiento.

En la primaria ya comenzó el idilio con la danza y el puntapié fueron los actos escolares. Ya en la secundaria acudió a la escuela de danzas El Fogón y formó parte de su ballet; Rosana Sánchez fue su primera profesora.

En 2010 audicionó para ser uno de los bailarines del Festival del Litoral y así quedó seleccionado para integrar la Compañía de Arte del Luis Marinoni y desde 2016 es parte del Ballet folclórico del Parque del Conocimiento donde se desempeña como bailarín y asistente. Actualmente tiene también su compañía de eventos.

“Siempre me gustó la animación, hacer reír a la gente, siempre digo que si la gente se ríe es mi motor y es mi nafta para que yo siga andando y siga haciendo reír. Desde chico tengo eso, el que está conmigo lo va a pasar bien, sí o sí siempre se va a reír”, contó.

Sobre cómo nació el Spiderman Gaucho, relató: “El traje lo había mandado hacer y ya lo tenía hace un tiempo pero nació con la necesidad de hacer eventos, animaciones. Lo llevé a Corrientes con el objetivo de trabajar en la temporada porque tenía muchas cuentas que pagar. El 7 de enero fue la fiesta de San Baltazar en el parque Camba Cuá le digo a los chicos para salir como Spiderman. La gente se re copaba, me empezó a sacar fotos, empecé a recorrer toda la plaza y después me di cuenta de los videos que empezaron a hacerse virales”.

Sostuvo que los niños creen que es el Spiderman “de verdad” y “por eso cuido mucho de ponerme la máscara para que no me vean quién soy, no les quiero romper la magia, esa ilusión de los más chiquititos”.

“Me estoy permitiendo disfrutar de esto, porque siempre me pasa que yo laburo un montón. Llegué a tantos lugares, a tantas personas con Spiderman, que muchas veces estaba llorando debajo de la máscara porque no podía creer dónde estaba parado, lo que estoy haciendo”, cerró.

