Hace 10 meses denunció a su ex por abusar de su hija y reclama que su caso no se mueve

lunes 19 de febrero de 2024 | 19:49hs.

Desde hace 10 meses, Mabel (N.de R.: nombre ficticio que utilizaremos para preservar la verdadera identidad de la denunciante) lleva sobre sus espaldas el tedioso camino de buscar justicia por su hija mayor, hoy de 10 años, y que desde muy pequeña sufrió distintos hechos de abuso sexual.

A partir de lo que en su momento le narró la propia criatura y que luego fue ratificado durante una entrevista en Cámara Gesell ante psicólogos del Poder Judicial, la expareja de Mabel -Carlos B- aparece apuntada como el responsable de los distintos episodios de abuso que habrían comenzado hace varios años atrás cuando la familia convivía en Corrientes. Y que, si bien fueron denunciados hace casi un año, a la fecha y sin tener respuestas del por qué, el presunto abusador no fue detenido en ninguna oportunidad y ni quiera fue citado a declarar ante el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas en donde se investiga el caso.

Ante la falta de respuestas, la madre desesperada recurrió a los medios para visibilizar su caso en busca de lograr que el expediente tenga avances sustanciosos y que el caso se esclarezca lo antes posible.

“La verdad que yo no estoy bien. Siempre trato de estar bien por mis nenes porque no es solo mi nena la que esta asustada sino mi nene también (hijo en común que tienen Mabel y el acusado). Pero mi preocupación también es porque él ahora está viviendo con otros dos menores de edad y mi miedo es que le haga lo mismo que le haga lo mismo que a mi hija y a la otra nenita. Porque mi hija no es la única perjudicada sino otra nena que yo cuidaba cuando vivíamos juntas”, relató la madre a El Territorio.

Sobre esto último, Mabel comentó que, al realizar una primera denuncia a mediados de abril del año pasado en Posadas contra su expareja por hechos de amenazas y violencia de género, se comunicó con ella la madre de otra pequeña que la denunciante también cuidó en su momento cuando vivió en un primer paso en Corrientes.

“Yo le empecé a cuidar a esta otra nena desde el 2019, antes de la pandemia, hasta el 2022 que fue el año que nosotros nos vinimos para Posadas. Todo ese tiempo aprovechaba las oportunidades porque en ese entonces mi hijo vivía enfermo porque era chiquito, yo dejaba a las dos nenas al cuidado de él y hacia todas esas cosas”, se lamentó la madre, quien aseguró que, si bien la progenitora de esta otra niña declaró en noviembre del año pasado en el marco de este expediente, prefirió no denunciar al acusado para no provocarle más daños a su propia niña.

“Yo estoy viviendo actualmente en Corrientes, no vivo más en Posadas porque el muchas veces nos acosó a nosotros en un alquiler donde estábamos, hizo muchas cosas más aparte del abuso. A mí me dejo sin trabajo. Yo estaba trabajando bien y el de mala personas dijo cosas delante de mí patrón y eso me costó el trabajo”, aseguró la madre.

Secuelas

Al tomar conocimiento de los hechos que habría sufrido la otra menor por parte del denunciado, Mabel decidió indagar con su pequeña para ver si a ella también le había ocurrido algo similar, instancia en donde descubrió el padecimiento de la criatura.

“Hace poco cuando hablé con mi hija de nuevo sobre el tema ella me contó que desde chiquita él le hacía eso, no solo desde ahora”, comentó la denunciante y aseguró que el último hecho se habría producido a mediados de marzo del año pasado cuando el hombre se quedó al cuidado de su hija por última vez, es decir un mes antes de la denuncia actual.

Y añadió: “Gracias a todo ese embrollo que pasó en ese momento yo me enteré lo que le estaba pasando a mi hija. Esa vez que me contó, pero porque la madre de la otra nena me llamó, como que explotó y sacó todo para afuera”.

“Nunca me dijeron nada de por qué no hacían nada ni movían nada, por eso me agarré muchas veces con gente de allí, si la cámara Gesell salió positiva. No sé qué están esperando, que sean más las víctimas, la verdad no sé”, aseguró la entrevistada quien periódicamente a través de su abogado busca acceder a novedades en el expediente, pero sin tener éxito hasta el momento.

Denuncias

Según pudo saber este medio con fuentes ligadas a la investigación de este caso, la denunciante y Carlos B., se conocieron en Corrientes y formaron pareja en 2016 cuando la víctima tenía 3 años. Al año siguiente, cuando ambos ya convivían, nació el hijo en común de esa unión, hoy de 6 años. Se cree que ya en ese tiempo habrían comenzado los primeros hechos de abuso contra la pequeña.

Pero en febrero de 2022, por hechos de violencia verbal y física, la relación se cortó abruptamente y la madre y los pequeños arribaron para vivir los tres en Posadas y en donde la mujer tiene familia.

Ya en marzo del año pasado, en medio de las visitas programadas a su hijo, el acusado pidió cuidar a los dos hijos de la denunciante a cambio de una paga mínima ya que en ese momento el hombre no tenía trabajo estable, a lo que Mabel accedió ya que por ese tiempo debía trabajar muchas horas en su empleo.

Fue entre ese 14 y 29 de marzo que se cree se produjeron los últimos hechos de abuso, ya que días más tarde el hombre comenzó a hostigar a su expareja por el pago como cuidador de los pequeños. Esto hizo que Mabel, cansada de las amenazas, decida el 15 de abril del año pasado radicar la denuncia por violencia ante la Comisaría de la Mujer del microcentro capitalino. Ese mismo día se comunicó la madre de la otra criatura para narrarle los hechos de abuso y allí se inició el expediente por abuso ante el Juzgado de Instrucción Uno.