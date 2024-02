Corrientes: secuestraron 153 pescados de gran porte

jueves 15 de febrero de 2024 | 19:18hs.

Personal de Gendarmería Nacional, secuestró 153 pescados de gran tamaño que eran trasladados en un vehículo utilitario sin la cadena de frío correspondiente. El procedimiento fue a la altura de Villa Olivari, Corrientes.

Efectivos pertenecientes la Sección “Villa Olivari”, dependiente del Escuadrón 47 “Ituzaingó” se encontraban realizando Actividades de Prevención Vial y Control sobre el trazado de la Ruta Nacional Nº 14, en proximidades al acceso a la localidad correntina de Villa Olivari, cuando detuvieron la marcha de un vehículo utilitario.

Procediendo con el control físico y documentológico sobre el mismo, se constató el transporte de piezas ícticas que s no se encontraban empaquetadas ni conservaban la debida cadena de frío, encontrándose no aptas para el consumo humano. Asimismo, el vehículo no contaba con las habilitaciones correspondientes para el transporte de alimentos.

Con la presencia de testigos se contabilizaron 63 surubíes, 35 bogas, 54 patíes y un pacú, elementos que carecían de la documentación exigida para su legal tenencia y traslado.

Se procedió a labrar las actas de rigor, secuestrando la totalidad de los ejemplares, entregándolos a delegados de la Dirección de Flora y Fauna de Ituzaingó para su posterior desnaturalización.