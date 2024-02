miércoles 14 de febrero de 2024 | 6:01hs.

Lionel Scaloni reconoció que le gustaría dirigir en la MLS de los Estados Unidos en algún momento.

El DT de la selección argentina señaló que la liga que ahora tiene a Lionel Messi como máximo exponente, “ha mejorado un montón y ha empezado a mirar a chicos jóvenes con una gran proyección, que tienen mucho talento como el caso de Thiago (Almada), de (Alan) Velasco y de muchos más”.

Ante la consulta de si se ve dirigiendo en el futuro un equipo de la MLS, Scaloni admitió que le gustaría asumir ese reto. “Sí, porqué no. Me gustaría, no habría inconvenientes. Siempre donde están los desafíos, los retos, siempre me ha gustado y porqué no”, declaró.