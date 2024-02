En el primer mes del año bajó la cantidad de asesinatos en Misiones con respecto al 2023

jueves 08 de febrero de 2024 | 19:05hs.

A comparación de enero del año pasado cuando el registro de El Territorio contabilizó nueve asesinatos en distintos puntos de la provincia, las estadísticas que se llevan hasta el momento indican que durante los primeros 31 días del 2024 hubo sólo tres hechos de sangre en Misiones. El dato que se desprende del conteo de casos informados por la Policía de Misiones indica que la tasa de homicidios durante el primer mes del año bajó en un 66%.

Cabe recordar que las cifras de asesinatos ocurridos en Misiones durante el 2023, además de contabilizar 49 en total, indicó nueve casos menos si se tiene en cuenta al año anterior, que tuvo una triste cifra de 66 muertes violentas.

Volviendo al presente año, durante enero los hechos de sangre registrados tuvieron como epicentro cronológicamente a las localidades de Colonia Aurora, San Ignacio y Eldorado.

El primero se produjo el pasado 12 de enero. Milagros Ayelén Prestes tenía 10 años y llevaba un día desaparecida cuando efectivos policiales encontraron su cuerpo a pocas cuadras de su casa en Aurora.

La autopsia confirmó que fue abusada y luego asesinada cuando regresaba de hacer unas compras para su madre y por el hecho fue detenido horas después Daniel Alberto N. (62), quien entre 2009 y 2017 cumplió una condena por abuso en Buenos Aires y que por las pruebas que se tienen hasta el momento podría estar cerca de recibir la prisión preventiva por este conmocionante suceso.

El mismo 12 de enero, pero en San Ignacio, efectivos policiales descubrieron el femicidio de Graciela Beatriz Soto, una vecina de 49 años de San Ignacio y que fue ultimada mediante asfixia dentro de la vivienda que compartía con su esposo, un sargento de gendarmería de 55 años.

Si bien en un principio se creyó que el caso podría tratarse de un suicidio, las primeras conclusiones de la autopsia arrojaron que los signos de ahorcamiento que presentaba el cuerpo habrían sido ejercidos por un tercero desde atrás. Lo que puso al marido de la víctima como primer sospechoso en el caso, aunque mediante la testimonial de dos camaradas del sargento se corroboró la coartada del esposo y quien había señalado que al momento del hallazgo se encontraba de guardia.

Un robo quedó descartado porque no había faltantes ni desorden. Soto fue descrita como una mujer muy ordenada, quien para esa hora ya había hecho la cama y se encontraba con la ropa con la que habitualmente salía a caminar bien temprano. Ese perfil, obviamente, no coincide con el de alguien con intenciones de quitarse la vida. Este hecho por el momento no registra detenidos.

El tercer y último hecho del que se tiene registro en enero tuvo lugar en Eldorado. El domingo 21 de enero, Maximiliano Olivera (24) tuvo que ser hospitalizado de urgencia tras ser encontrado malherido a causa de un impacto de bala, en un sector del barrio Santa Rosa de la localidad. Aunque minutos más tarde el joven ingresó sin vida al hospital local y las investigaciones policiales apuntaron inmediatamente hacía un adolescente de 17 años, apodado Juniors, con quien la víctima habría tenido un cruce el día del hecho en una cancha de fútbol.

Foto: Maximiliano Olivera, una de las vìctimas.

Justamente, Junior fue sorprendido en inmediaciones de la terminal de ómnibus local horas después del ataque cuando se disponía a subir a un micro. Y tras haber sido puesto a disposición de la justicia interviniente fue llevado al Cemoas de Eldorado, a fines de continuar con las diligencias penales pertinentes.

El mes pasado otro conmocionante crimen, y con tintes mafiosos, fue descubierto en Wanda. Se trata del asesinato de Ariel Peña, un vendedor informal de Puerto Esperanza que fue visto por última vez el 28 de diciembre pasado cuando salió rumbo a Andresito en su Chevrolet S-10 y cuyos restos se cree fueron hallados el pasado 24 de enero junto al vehículo totalmente quemado en un pinar de Wanda.

La acción del fuego y el avanzado estado de descomposición no permitieron avanzar sobre una identificación, al menos por el momento. Pero se cree que es Peña, ya que la camioneta junto a la que estaba el cuerpo es la suya. Lo que si se pudo establecer es que se trató de un crimen con un sello mafioso ya que tenía tres disparos que ingresaron al cráneo.

Por la data de muerte, se sospecha que fue ultimado pocas horas después de haber sido interceptado y luego llevado hasta el pinar cercano a la ruta provincial 19 donde casi un mes después fue encontrado.

Nueve hechos en enero de 2023

Jonathan Fernández (30) falleció el 8 de enero de 2023, producto de sufrir heridas con cuchillo en una gresca en el barrio Bicentenario de la ciudad de las Cataratas. Por la misma gresca, el 14 falleció Diego Benítez (38).

En tanto, el 7 los habitantes de Eldorado quedaron conmocionados, cuando Mirian Z. (34) mató a sus hijos de 3 y 7 años al tirarlos al río Paraná. La progenitora fue declarada inimputable, ya que accionó bajo un estado de esquizofrenia.

Por otra parte, Timoteo Vázquez (47) murió a golpes y piedrazos cuando el primer día del mes fue a pedir a sus familiares en Puerto Esperanza que le devuelvan la plata que le habían robado a la madre.

Otra víctima fatal fue Rolando Lara (24), quien fue apuñalado en el abdomen con un elemento cortante que perforó hasta el corazón.

A su vez, Franco Dionisio (69) y Andrés Gall (19) murieron de un escopetazo en Dos de Mayo y Jardín América respectivamente. Dionisio en una ronda de tragos. Mientras, Gall murió luego de recibir un escopetazo cuando intentó ayudar a un amigo que tenía problemas con unos vecinos.

El hecho que golpeó a Posadas, fue el femicidio de Natalia Castro (41), por estrangulamiento en un motel de la ciudad. El autor del episodio fue su expareja Mario Maidana (42), quien estuvo en terapia por intentar suicidarse.