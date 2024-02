El torneo Provincial tiene grupos y formato

domingo 04 de febrero de 2024 | 6:01hs.

La Federación Misionera de Fútbol (Femifu) realizó el viernes por la noche una reunión en su sede de Capioví, en la que diagramó el torneo Provincial 2024, que tendrá a 24 equipos de toda la provincia y que otorgará, en principio, un cupo para el torneo Regional 2024/25, aunque también podrían ser dos las plazas como sucedió en el Provincial del año pasado.

Los 24 equipos se dividirán en cuatro zonas de seis clubes cada una. Jugarán ida y vuelta todos contra todos y los primeros de cada grupo clasificarán directamente a cuartos de final.

Los segundos y terceros disputarán una reclasificación a partido único y los ganadores se meterán en cuartos. Los cuartos de final, semifinales y la final tendrán partidos de ida y vuelta.

Es decir, el formato será similar al del año pasado y son seis los equipos que tenían su lugar asegurado: (Mitre, el último campeón; River de Villa Bonita, Guacurarí, Central Iguazú, Nacional de Puerto Piray y Atlético Oberá).

A ellos se sumaron Casino de Iguazú, Corpus, San Martín de Wanda, Tuyutí, Atlético Jardín, Villa Nueva de Iguazú, Atlético Posadas, Guaraní, Olimpia, Puerto Argentino de San Pedro, Victoria, Luz y Fuerza de Iguazú, Libertad de San Vicente, Aemo, Rosamonte, Timbó, Vicov y un equipo a definir de la Liga Posadeña.

El certamen comenzará el 17 de marzo y se extenderá hasta el primer fin de semana septiembre, cuando se dispute la final de vuelta para saber qué equipo será el campeón.

En la zona A estarán Casino de Iguazú, Corpus, San Martín de Wanda, River de Villa Bonita, Tuyutí de Apóstoles y Atlético Jardín.

A la zona B la integrarán Villa Nueva de Iguazú, Atlético Posadas, Guaraní, Olimpia, Puerto Argentino de San Pedro y Victoria.

Luz y Fuerza de Iguazú, Guacurarí, Atlético Oberá, Libertad de San Vicente, Nacional (P) y un equipo de la Liga Posadeña conforman la zona C, mientras que la zona D estará integrada por Central Iguazú, Mitre, Aemo, Rosamonte, Timbó y Vicov.

Mitre se consagró campeón el año pasado, tras derrotar en la final a River de Villa Bonita, mientras que Guaraní festejó en 2022 ante Nacional de Puerto Piray. En la edición 2021, Olimpia gritó campeón tras vencer en la definición a Rosamonte.

Además se disputará el torneo Provincial femenino y el Provincial infantil, en las categorías sub 12, sub 14 y sub 16.