Un gendarme apareció con un parche vinculado a los libertarios: ¿Cuál es la historia y el significado del Dont tread on me?

viernes 02 de febrero de 2024 | 12:44hs.

Durante la tarde del pasado miércoles, se dieron enfrentamientos entre las fuerzas policiales y manifestantes de izquierda, que se oponían a la Ley Ómnibus, y un gendarme fue furor por un parche que traía puesto.

Durante el debate por la Ley Ómnibus, a las afueras del Congreso se enfrentaron las fuerzas de seguridad contra manifestantes de izquierda, y detectaron que uno de los agentes llevaba consigo un símbolo ligado a Milei.

Pasadas las 17, manifestantes del Partido Obrero, el PTS, el MST y el Frente de Izquierda bajaron de la Plaza Congreso y ocuparon algunos carriles de la Av. Entre Ríos y de Av. Rivadavia, según Noticias Argentinas.

En respuesta, sectores de infantería de la Policía Federal y Gendarmería formaron una fila para impedir que se cortara el tránsito, que estuvo detenido unos minutos mientras las fuerzas de seguridad avanzaban sobre las agrupaciones sociales que protestaban.

En medio de los incidentes por los enfrentamientos entre las autoridades y los manifestantes, se difundió en redes sociales la imagen de un gendarme, que llevaba puesto un parche con la bandera de Gadsden, símbolo de origen estadounidense y vinculado a la derecha.

¿Cuál es el origen de la bandera de Gadsden que usan los seguidores de Milei y Trump? La bandera de Gadsden es un símbolo con origen en la historia estadounidense, que adquirió nuevos matices en el contexto actual. Está bandera de color amarillo, con una serpiente cascabel como logotipo, representa la frase "Dont tread on me", que significa "no me pises".

Diseñada por Christopher Gadsden en 1775, esta bandera incorporó la idea de Benjamin Franklin de utilizar una serpiente como símbolo. Originalmente, representaba las luchas de Estados Unidos contra fuerzas externas, pero con el tiempo, su significado evolucionó de manera significativa.

En Argentina, la bandera de Gadsden ha encontrado un nuevo público: los libertarios de Javier Milei.

Su presencia se ha extendido más allá de los límites políticos, pasó por el Cuerpo de Marines, la Marina estadounidense, el equipo nacional de fútbol masculino y una franquicia de la Major League Soccer (MLS). Incluso fue tendencia comercial en 2006, cuando Nike y el equipo de fútbol Philadelphia Union la utilizaron en sus campañas.

Sin embargo, es en el ámbito político donde la bandera ha cobrado un nuevo y poderoso significado. El movimiento republicano del Tea Party, conocido por su postura firme contra los impuestos, la adoptó como símbolo de resistencia contra lo que perciben como una opresión gubernamental.

La bandera se ha convertido en un ícono en protestas contra la regulación de armas y las medidas para controlar la pandemia del coronavirus en 2020. En 2023 hizo presente en la victoria electoral de Javier Milei, y no sería raro verla en la campaña electoral de Donald Trump en Estados Unidos.