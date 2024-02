Santo Tomé: habilitaron en su totalidad, el tránsito sobre el arroyo Pariopá

miércoles 31 de enero de 2024 | 9:39hs.

Los puentes sobre Ruta Provincial 94, tanto el Itacuá como el Pariopá, sufrieron deterioros estructurales tras la última inundación del río Uruguay, en noviembre-diciembre último. Ahora por ambos viaductos pueden circular todo tipo de vehículos. Desde el lunes 29, el puente sobre el arroyo Pariopá está habilitado para que circule tránsito pesado, concluyendo así el trabajo de fraguado necesario para ese sector.

El primer tramo reparado fue el puente del Itacuá, el que fue habilitado a fines de diciembre.

Hugo Dubrez, vocal del directorio de la Dirección Provincial de Vialidad y Jefe de Obras en Corrientes, aseguró que: "el trabajo (del puente sobre el arroyo Pariopá) ya está terminado, pero todo este tipo de trabajos tiene un tiempo de fragüe del hormigón, es un material parecido al hormigón lo que se puso debajo de las losas de aproximación”.

Dubrez hizo referencia a las refacciones que se realizaron en el puente sobre el arroyo Pariopá sobre Ruta Provincial 94 que une la ciudad de Santo Tomé con Garruchos, Garabí y la provincia de Misiones.

También explicó: "Con el material que colocamos, supongo que no va a haber este tipo de problemas aunque crezca el río. El trabajo está terminado. El fraguado lleva unos días, y es preferible esperar a que haga la reacción química que tiene que hacer. Para lo que es tránsito liviano, se liberó el viernes. Y el lunes (por ayer) estará liberado al tránsito pesado".

Aseguró que “el trabajo que había que hacer no era sencillo, y una vez que se termina tiene su tiempo, como todas las cosas. Ahora supongo que no va a haber más problemas, aunque el río crezca. Pero hay que tener mucha prudencia, y espero que el río no crezca más como creció, que no fue una crecida normal”.

En relación al trabajo realizado en el puente del arroyo Itacuá, y el del arroyo Pariopá, Dubrez indicó que no fue el mismo trabajo, porque el primero requirió mayor dedicación y materiales. “En el Itacuá faltaba una losa de aproximación, que ahora se hizo; y en el Pariopá tenía las dos losas de aproximación. Se pone engorroso el trabajo porque hay que hacerlo por el costado, y no por arriba, cuestiones técnicas que no vale la pena andar explicando. Pero sí, podemos decir que ya están solucionados los dos puentes”, explicó.