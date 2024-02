miércoles 31 de enero de 2024 | 6:01hs.

El delantero Alan Almirón ingresó en el complemento pero no pudo romper el cero.

El empate sin goles entre Mitre y Defensores de Formosa en la ida de la final de la región Litoral Norte del torneo Regional dejó un sabor amargo en Rocamora. No solamente porque Mitre no pudo sacar una ventaja, sino porque no pudo demostrar su habitual fútbol como local.

“Esperábamos un partido así de ellos. Teníamos que sacar una diferencia y un resultado positivo. Si bien no perdimos, quedan 90 minutos y lo vamos a ir a buscar allá”, expresó el delantero Alan Almirón y rápidamente pensó en positivo: “Lo vamos a sacar adelante”.

El Gato fue autocrítico a la hora de analizar lo sucedido el pasado domingo en el estadio Tito Cucchiaroni. “Faltó convencimiento porque tenemos con qué, pero falta convencernos a nosotros mismos de lo que tenemos”, indicó el delantero.

Mitre visitará a Defensores de Formosa el domingo, a partir de las 17, en la capital formoseña, donde deberá ganar para avanzar a la final por el ascenso al torneo Federal A y para eso, según Almirón, la clave pasará por el fútbol.

“Tenemos que arriesgar y jugar. Nosotros jugamos. Tenemos que ir a buscarlo con juego. Acá quizás tiramos muchos pelotazos y estábamos muy preocupados por marcar. Hay que estar tranquilos porque las cosas se van a dar”, aseguró Almirón.

Otro que tomó la palabra fue Ulises Silveira, quien también reconoció que Mitre no pudo jugar su habitual fútbol, pero valoró el esfuerzo del equipo.

“Creo que equivocamos por dónde atacar, pero hicimos un gran esfuerzo. Nos tocó (a los delanteros) pelearla más y no que nos asistieran. Nos faltó el gol. Allá vamos a ir a traer la clasificación”, avisó Silveira.

En cuanto a lo que se viene fue claro: “Tenemos que hacer los mismos partidos que hicimos como visitante y a ellos no les va a ser fácil”. “Ellos se van a defender, pero los vamos a presionar y tratar de jugar para poder traer la clasificación”, cerró.