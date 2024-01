Más productores se suman al cese de cosecha hasta que se actualice el precio de la materia prima

lunes 29 de enero de 2024 | 14:32hs.

Tal como lo dio a conocer El Territorio el pasado viernes se realizó una asamblea en San Pedro con productores autoconvocados para tocar varios temas y definir cuestiones a fin de plantear y exigir a las autoridades competentes y al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) que el precio de la yerba mate se actualice a $505 y la yerba canchada a $1.919. Un día antes se reunieron en el Inym todos los directores del organismo, que aún sigue sin presidente, para acordar que el próximo 15 de febrero habrá una sesión especial para el precio de la materia prima y consensuaron con los productores presentes en ese momento el pedido de actualizar el precio de la hoja a más de $500.

En este marco, los productores yerbateros de San Pedro se reunieron y acordaron suspender la cosecha durante una semana como plazo para que los secaderos actualicen el precio. Mientras que según supo este matutino por fuentes del sector industrial, consideraron razonable un precio entre $280 y $300 pesos el kilo y no estarían de acuerdo con parar la cosecha.

Por otro lado, Ariel Steffen, en diálogo con Radiactiva 100.7 confirmó que “son más localidades y productores de distintos puntos de Misiones que se sumaron al cese y que desde el sector no piensan aflojar en esta lucha hasta conseguir el precio que solicitan”.

Se suman más productores

Francisco González, productor y síndico de la Cooperativa 7 Estrellas en San Pedro, explicó en diálogo con El Territorio que luego de la asamblea que se realizó en la localidad “se espera comunicar a más productores, asociaciones de yerbateros, y que a su vez se sumen a esta lucha que nos conviene a todos para alcanzar lo que nos corresponde”. El síndico detalló que entre los temas que se abordó entre los productores -además de actualizar el precio de la materia prima para actualizar los costos- es el recambio de autoridades del Inym.

Por su parte, Steffen contó que desde hace dos años el sector productivo dedicado a la yerba mate se vio afectado por la sequía situación que cambió luego de las abundantes lluvias que “trajeron una cosecha buena porque el clima acompañó”. Luego, expresó: “Lamentamos que tengamos que regalar el producto que tanto nos cuesta sostener y producir por los ajustes inflacionarios que hay. Como productores recibimos $250 el kilo de hoja verde puesto en secadero, un valor que se quedó en el tiempo”.

Tras el pedido acordado de $505 el kilo luego de la asamblea, indicó que “se decidió el cese de cosecha y de a poco todos los productores de la provincia están tomando conciencia de que el precio actual no nos sirve y entregar a ese precio es regalar el trabajo del eslabón más vulnerable que es el obrero rural y el productor”.

Según detalló Steffen, las siguientes reuniones tendrán lugar el Aristóbulo del Valle el miércoles de esta semana, en Apóstoles el viernes, y la próxima semana en Andresito. “De esta manera se suman más productores, y más localidades y la provincia se va movilizando con el cese de cosecha. Exigimos un precio justo y digno porque en la góndola los precios son exorbitantes”.

El debate en San Pedro

El grupo de productores autoconvocados en San Pedro debatió por casi dos horas el viernes de la semana pasada, por momentos la conversación se tornó tensa, los ánimos se exaltaron cuando se tocó la cuestión del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), ya que algunos colonos dijeron sentirse muy defraudados con las decisiones que tomaron en los últimos tiempos los dirigentes actuales, que lejos tienen que ver con los intereses de los productores.

En cuanto al cese de cosecha, el grupo de productores que participó en la reunión realizada en la jornada del viernes en el Inym, sostuvo a los presentes los temas tratados y argumentaron el porqué de solicitar el cese de cosecha.

“A partir de hoy 505 pesos deben pagarnos los secaderos si quieren yerba, no podemos vender por menos, no se debe llevar yerba al secadero que no pague ese precio, no podemos regalar nuestro producto, todos sabemos lo que cuesta levantar el yerbal”, indicó Waldemar Schwider, productor.