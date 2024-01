Formato confirmado para la Liga Federal

sábado 27 de enero de 2024 | 6:01hs.

La Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) definió el formato de la Liga Federal 2024, la tercera categoría nacional, que arrancará finalmente el 23 de febrero (en principio debía comenzar el 17 del mismo mes), en el que participará Tokio, que llevará la representación del básquetbol misionero.

Luego de establecer la integración de cada grupo, la CAB confirmó ahora el formato que estipula que en el grupo B de la zona norte, donde se encuentra el equipo misionero, solamente cuatro de los siete participantes avanzarán a la segunda fase.

Cabe recordar que el Oriental será parte del grupo B de la Conferencia Norte y compartirá zona junto a Sarmiento de Formosa, Hércules de Charata (Chaco), Hindú Club de Resistencia, Atlético Tostado (Santa Fe), Juventud de Bandera (Santiago del Estero) y Deportivo Colón de Corrientes, a fines de febrero, según lo precisó la organización.

La fase regular para Tokio tendrá 12 juegos y a los playoffs avanzarán los tres primeros de la tabla. Del 4° al 7° jugarán los play-in, por el lugar faltante.

El play-in se jugará a un partido, en cancha del mejor ubicado (4° vs 7° y 5° vs 6°). Los ganadores de esos duelos se medirán por el restante lugar en los playoffs.

Los equipos clasificados en las posiciones 1°; 2°; 3° y 4° de cada zona jugarán los playoff al mejor de tres juegos con formato 1-2, con ventaja de local para el mejor ubicado.

Los cruces serán los siguientes: 1° zona A vs. 4° zona B (ganador del play-in), 2° zona A vs. 3° zona B, 1° zona B vs. 4° zona A y 2° zona B vs. 3° zona B.

Los cuatro ganadores se ordenarán según sus posiciones en su fase regular y comenzarán la etapa de playoff inter conferencia, que será ante los equipos de la Conferencia Oeste, es decir frente a los clubes de Tucumán, La Rioja y Catamarca.

El ganador de los playoffs interconferencia ascenderá a la Liga Argentina y jugará la final por el título ante el ganador de las conferencias Centro y parte de la Conferencia Metropolitana.

Mientras tanto, el representante misionero continuará trabajando las próximas semanas en la modalidad de doble turno de entrenamiento, alternando gimnasio y cancha. El objetivo del Oriental es llegar de la mejor manera para el debut en la Liga Federal.





109

Son los equipos que accedieron a participar de la Liga Federal de básquet en esta temporada. De esta manera se establece un récord histórico por la multitudinaria convocatoria.