Rechazan modificaciones a leyes ambientales

martes 23 de enero de 2024 | 17:51hs.

Un centenar de organizaciones de la sociedad civil se expresaron en contra de las modificaciones a las leyes ambientales propuestas en la última versión del proyecto de Ley Ómnibus presentado por el Gobierno Nacional. Tal pronunciamiento fue formalizado mediante una carta entregada ayer a la Cámara de Diputados de la Nación.

Plantean que estas leyes ambientales y las modificaciones propuestas en la nueva versión que presentó el ejecutivo recientemente, no tienen ninguna relación con las necesidades y urgencias de la situación económica que atraviesa la Argentina, por lo que no hay justificación alguna para que sean incorporadas en el paquete de reformas.

“Las organizaciones hemos analizado la nueva propuesta de dictamen de la Ley Ómnibus ofrecida por el oficialismo y seguimos considerando que afectan regresivamente los avances en legislación ambiental. Por ello, hemos enviado este nuevo pedido a nuestros Diputados”, sostuvo Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.

Sostiene que “desarrollo y conservación no son elementos antagónicos, es posible y necesario articular un modelo de desarrollo económico que no sea a costa de afectar negativamente al ambiente y a los sectores sociales más vulnerables. El verdadero desarrollo es sustentable; si no es sustentable no es verdaderamente desarrollo. Es solo una trasferencia de recursos en la cual el ambiente y los sectores vulnerables de la sociedad cubren las externalidades negativas de esa transacción. Es por eso que le pedimos a los legisladores que el dictamen deje fuera todo el capítulo ambiental, y de ser necesario, que estos temas se dicten en sesiones ordinarias, con el debido proceso y participación social”, añadió Jaramillo.

El pedido

La carta alerta cómo las propuestas de modificación a la Ley de Bosques, la Ley de Glaciares y la Ley de Control de Actividades de Quema, entre otras, representan una amenaza directa al derecho de los argentinos a vivir en un ambiente sano. Además, señala que estas modificaciones incumplen los compromisos internacionales suscritos por la Argentina. El proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” es cuestionado por vulnerar el principio de no regresión ambiental, ya que los cambios propuestos implican una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados.

Las organizaciones firmantes hicieron un llamado enérgico a la Cámara de Diputados para que no dé curso a estas propuestas que chocan frontalmente con principios jurídicos y la normativa nacional e internacional vigente en el país, afectando los resultados económicos productivos de diversas actividades que se pretenden beneficiar y arriesgando seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales.

Sostienen que los diputados deben salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos y el compromiso internacional del país con la protección del ambiente, rechazando estos cambios y eliminándolos del proyecto de ley.