Santo Tomé tiene 12 casos activos de dengue

martes 23 de enero de 2024 | 11:06hs.

El dr. Ramón Victoria, director del Hospital San Juan Bautista de la ciudad de Santo Tomé manifestó “estamos transitando desde comienzo de año el tema dengue. Se viene trabajando en conjunto con el Municipio, con el Ministerio de Salud Pública. No es para alarmarse, sino que es para cuidarse, los casos son bajos en comparación con otras localidades, por ejemplo Corrientes capital que sí está en un brote”.

"Tenemos un total de 12 casos de personas activas, a la fecha. Tenemos un acumulado de 45 casos, desde comienzo de año a la fecha, con unas 33 altas que se van dando paulatinamente”, enumeró el galeno.

En este sentido, indicó que la situación “es muy dinámico, seguramente vamos a tener más casos en el transcurso de la semana, o no, todo depende de nosotros, del cuidado que tengamos en nuestros hogares. Todo el mundo sabe cómo cuidarse, todos los años en esta fecha recalcamos los cuidados, limpiar nuestros sitios, usar repelente, ropa clara, revisar los depósitos de agua, que sean renovados, no dejemos que proliferen las larvas de los mosquitos. Estamos conviviendo con esto. Aparte el clima no nos ayuda mucho, tenemos mucha humedad, muchas lluvias, hay mucha agua en diferentes lugares que ayuda a la proliferación del mosquito”.

En cuanto a los doce casos activos, Victoria afirmó que “están bien, están siendo monitoreados por el Hospital, por personal de APS, y ante cualquier eventualidad concurren al nosocomio, estamos en contacto directo”.

En referencia al test de dengue, el doctor señaló que “se le hace a una persona con fiebre y que además presente comorbilidades, personas de alto riesgo, más de 60 años, o con alguna patología de base. Si esas personas vienen febriles, se les hace el test. Aquellas personas que no tengan patologías de base, y no tengan 60 años, deben esperar de 6 a 7 días por la carga viral que necesita para que sea detectado el virus. Si lo hacemos antes, posiblemente nos dará un falso positivo. De esa manera se está trabajando. También, cuando se detecta un positivo, generalmente se toma como positivo el familiar más cercano sin necesidad de realizarle el test”.

Consultado acerca de la vacunación, comentó "Corrientes no tiene vacuna gratuita como Misiones. Desde el Ministerio no han informado en lo inmediato sobre ninguna llegada de vacunas para dengue. Puede ser que en poco tiempo tengamos las vacunas".