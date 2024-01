Detienen en Córdoba a la familia de uno de los capo narco de Ecuador

viernes 19 de enero de 2024 | 9:12hs.

Este jueves por la madrugada los vecinos del country Valle del Golf de Villa Carlos Paz se despertaron exaltados por el ruido de helicópteros y las luces de los móviles de la Policía que rodeaban una de las viviendas. Allí las fuerzas de seguridad detectaron a ocho familiares y allegados del narco ecuatoriano, José Adolfo “Fito” Macías, el líder de Los Choneros, que se fugó de una cárcel y desató una ola de violencia en su país. En el grupo se encuentran la esposa y los hijos de Macías.

Según las autoridades, no se trató de una detención ni demora. De hecho a esta hora no se encuentran detenidos, si no que hay una decisión de la Dirección de Migraciones de la Argentina de "expulsarlos". “Lo que motiva la expulsión de estas ocho personas es que se pudo determinar que son familiares de Macías. Existe un informe de la Procuración donde se dice que ‘Fito’ tiene un vínculo cercano con su familia y que tendría intenciones de venir aquí, lo que sería un peligro para la seguridad nacional. El informe fue elevado a Migraciones. A raíz de este informe, se le cancelan las visas de turista”, publica el sitio de noticias Infobae.com, a partir de una charla con investigadores.

“La información de que la esposa y los hijos de Fito Macías estaban en la Argentina le llegó a detectives del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la PFA. Se actuó rápido para poder ubicarlos”, sostuvo una fuente judicial de Lanacion.com. Con la información que le llegó a los detectives de la PFA y la colaboración del Ministerio Público Fiscal de Ecuador, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), conducida por el fiscal federal Diego Iglesias, se comenzó a trabajar para ubicar a los familiares de los sospechosos. Al equipo de investigación se sumó la Dirección de Análisis de la Información y Antiterrorismo de la Policía de Córdoba.

Tras la confirmación de que las personas que vivían en el exclusivo country eran familiares del capo narco, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), organismo que depende del Ministerio del Interior, tomó intervención en el caso y decidió a expulsión del país de la esposa y los hijos de Fito Macías.

Fuentes de la investigación resaltaron el trabajo en conjunto de las fuerzas policiales que participaron del operativo y la coordinación entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, y el Ministerio de Gobierno y Seguridad de Córdoba, a cargo de Juan Pablo Quinteros. Los ciudadanos ecuatorianos viajaron anoche en un avión que puso a disposición el ministro de Defensa, Luis Petri, a la Brigada Aérea de El Palomar, y en las próximas horas serán deportados.