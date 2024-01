Santiago Possiel correrá en la Clase 1 del Turismo Pista

miércoles 17 de enero de 2024 | 16:30hs.

El año comenzó con grandes novedades para la familia Possiel. Jorge confirmó que continuará en la Clase 3 del Turismo Pista pero con equipo nuevo y será bajo la estructura del Antolín Competición con un Etios y tendrá como compañero de equipo a Luciano Viana, quien también volverá a correr a nivel nacional luego de un impase de un año. Así son tres los misioneros confirmados en el Turismo Pista, que desde esta temporada será fiscalizada por la ACTC.

El que dará un gran salto a nivel nacional es su hijo Santiago, actual campeón de la categoría 10 HP del Karting Misionero. El joven piloto hará su debut en el automovilismo con el equipo de Nicolás Bonfiglio en la Clase 1 del Turismo Pista sobre un Fiat Uno que llevará motores de ‘Oreja’.

“Estoy muy emocionado por esta oportunidad, ya que es algo único y apasionante. Antes de la fecha haremos una prueba y esperemos tener un buen inicio, yo voy a tratar de adaptarme al auto y al circuito. Quiero dar gracias eternas a mi papá, por esta oportunidad tan maravillosa. Quiero agradecer a toda mi familia que me banca y a los sponsors por acompañarnos”, dijo Santiago Possiel.

La primera fecha, de las diez que componen el calendario 2024 del Turismo Pista, se realizará el fin de semana del 4 de febrero en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Mientras que, la segunda será en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata el 3 de Marzo junto al TC Mouras y TC Pista Mouras.

“Muy contento y feliz de confirmar el inicio de un nuevo año en el Turismo Pista. Al final de la temporada pasada no estaba seguro de tener continuidad para este año. Esa duda, generó que perdiera el espacio en el equipo Tigre, en el que me sentí muy cómodo. Busqué alternativas y me encontré con una propuesta de la Familia Antolín para correr en un Etios. Gente que conozco hace mucho tiempo y sé de su capacidad, profesionalismo y pasión que ponen en cada carrera. Mi más sincero agradecimiento al Antolín Competición por darme la posibilidad. Así que, arrancamos con muchas expectativas. Adicionalmente debuta mi hijo en la Clase 1, lo cual le agrega al finde de carreras una emoción más. Ojalá tengamos ambos un gran año. Gracias a mi familia que siempre esta y a los sponsors que hace años me acompañan en este hermoso deporte”, expresó Jorge.

Regresa Viana

El eldoradense Luciano Viana confirmó su regreso al Turismo Pista para lo que será la temporada 2024, que arrancará el próximo 4 de febrero en el autódromo de Concepción del Uruguay. El piloto misionero se reinsertará a la Clase 3 luego de estar un año fuera de la categoría y lo hará junto al Antolin Competición.

Luego de disputar el campeonato 2022 con el equipo de San Rafael, Viana no pudo afrontar el 2023 dentro de la categoría debido a complicaciones laborales, por lo que debió hacer un impasse para abocarse a sus compromisos profesionales. De cara a este año, el oriundo de Eldorado retomó el contacto con la familia Antolin y llegó a un acuerdo para volver a subirse a uno de los Toyota Etios de la escuadra. En la previa al inicio del torneo, el conjunto planea realizar una prueba exhaustiva para llegar de buena manera a la apertura del certamen.

“Es una alegría confirmar mi regreso al Turismo Pista porque es una categoría donde me siento cómodo y, además, tengo una gran relación con la familia Antolín, con quien siempre tengo las puertas abiertas. Logré organizarme mejor con mis tareas laborales y por eso pude concretar esta vuelta, aunque no me conformó con solo retornar, sino que quiero ser competitivo y poder andar bien. Haremos una prueba antes de la primera fecha para llegar en las mejores condiciones”, resaltó Viana.

Por otra parte, Viana en charla con El Territorio confirmó que no seguirá en el Misionero de Pista ya que su auto de la Clase 3 se lo vendió a la familia Sartori.