La última provocación de Junior Benítez: lo vieron en la puerta del velorio de Anabelia Ayala

viernes 12 de enero de 2024 | 21:40hs.

El futbolista Óscar Junior Benítez fue detenido este viernes después de incumplir con la prisión domiciliaria que recaía sobre él, a raíz de una causa por violencia de género que inició la familia de su expareja, Anabelia Ayala, la joven que suicidó en Año Nuevo.

El exfutbolista no solo frecuentaba la casa de Anabelia en vida, sino que también se acercó hasta la sala de sepelios en la que despidieron sus restos. “Durante el velatorio de la joven se lo vio a bordo de su moto por las inmediaciones del lugar”, aseguró un testigo.

El papá de la víctima sostiene que su hija se mató porque estaba siendo hostigada por su ex, quien la tenía controlada todo el día y no la dejaba en paz. No quería que su relación se termine. Incluso, reveló detalles aterradores de una de las últimas conversaciones que tuvo con ella: “Él me dijo que si lo dejaba, los mata a ustedes”.

En diálogo con TN, Rodrigo Tripolone, el abogado querellante, habló sobre la preocupación que tiene la familia: “No le importa nada, el tipo está más allá de todo. Él la vio cuando se estaba ahorcando y no le avisó a la familia. Es un sujeto perverso y tiene actitudes de psicópata”.

Para el letrado, Ayala “tenía cooptada la voluntad por este sujeto”, y adelantó a TN que están trabajando junto a un médico psiquiatra para demostrar su teoría de que la muerte de Anabelia se trató de un femicidio inducido.



Así quedó el ojo Anabelia Ayala luego de sufrir una agresión por parte de Junior Benítez. (Foto: Facebook / Daiana Ailen Rubilar)

“Iremos lisa y llanamente por esa figura, la del femicidio. De hecho, el fiscal que la tiene a la causa comparte criterios y enviará el expediente a la UFI N.º 17 especializada en género de Lomas de Zamora. Es claro que la indujo al suicidio, pero vamos más allá. Este caso se debe juzgar con perspectiva de género”, manifestó Tripolone.

Los motivos por los que la Justicia revocó la domiciliaria a Óscar Junior Benítez

Junior Benítez está imputado por el delito de “coacción agravada por el empleo de arma de fuego en concurso real, con daños, amenazas y desobediencia”. A principios del 2023, el fiscal José Luis Juárez de Lomas de Zamora pidió la prisión preventiva.

El 15 de junio de ese mismo año, el titular del Juzgado de Garantías N.º 8 morigeró la prisión preventiva del futbolista, a pedido de la defensa, y dispuso que cumpliera una prisión domiciliaria en su casa de calle Favaloro al 1530 de la localidad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría. De ahí se le prohibió salir sin autorización previa.

Para lo único que tenía permiso de salir de su casa era para asistir al Programa Conversatorio sobre Género y Cultura, dictado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Lomas de Zamora, con la participación de O.N.G.

Sin embargo, para la Justicia, Benítez no solo incumplió la ley ante la causa en su contra por violencia de género, sino también “incurrió en desobediencias reiteradas e injustificadas”.

Además, el juez aseguró que “se ha conformado un plexo probatorio que demuestra que el procesado Benítez exhibe una clara y evidente peligrosidad procesal, al tiempo de demostrar prístinamente el escaso valor que le atribuye al goce de la morigeración que le fuera concedida”.

Entre los motivos por los cuales consideró que el jugador desobedeció las órdenes de la Justicia, corroboró los dichos de los testigos que aseguraron haberlo visto a través de las cámaras de seguridad, rondando en la casa de Anabelia, su ex, con quien llegó a bordo de su camioneta negra.

También se demostró que Benítez hostigaba a la familia de la víctima. Uno de los testimonios que se tuvo en cuenta en esta causa fue el de la mamá de la víctima, quien contó que el 29 de diciembre del año pasado, lo vio en tres oportunidades, pasando en su camioneta por la puerta de su casa, a una velocidad reducida. La mamá de Anabelia sostiene que lo reconoció “por su rodado de alta gama, el único en ese barrio, y por el peinado con el cabello recogido”. Esto también fue constatado por las cámaras de seguridad.