Productores tealeros se reunieron para analizar la situación de sobrestock

viernes 12 de enero de 2024 | 19:04hs.

Productores se reunieron esta tarde en Jardín América para tratar la cuestión del sobrestock que está habiendo en el sector. Esperaban al ministro del Agro, Facundo López Sartori, quien no asistió pero se comunicó y comprometió a asistir a una nueva reunión que se realizará el martes.

No obstante, en la sede de la Cooperativa de Productores Yerbateros se encontraron colonos de Ruiz de Montoya, Oberá, Campo Viera, Campo Grande, Andresito y Jardín América. En este marco, Jorge Lizznienz, productor jardinense, contó la problemática. "Este año tenemos un buen año de producción, la situación climática acompaña porque hay mucha rotación, lo que nos juega en contra es que no se exporta, se llenan nuestros depósitos y no sabemos donde más guardar".

A su vez, mostró la incertidumbre de que pasaría si no compran la producción que tienen. Por ello, el pedido puntual fue que logren vender, sin solicitar un precio, sino simplemente que levanten la cosecha para recuperar la inversión que realizaron. "Yo soy un deudor de fertilizantes, entrego mi producción en Ruiz de Montoya y si no me compran no sé como voy a hacer para pagar, pero así también todos estamos en la misma porque el té es nuestro vivir, nuestro andar", remarcó.

El debate se extendió entre los presentes y se decidió entregar un petitorio con diferentes ítems, entre los que se encuentran un audiencia presencial con autoridades provinciales y referentes del sector tealero; nuevas modalidades de comercialización que utilicen los medios existentes para el procesamiento del envasado para apertura de nuevos mercados; y especial atención al registro de pérdidas económicas que presentaron los productores.

No descartaron nuevas medidas para seguir haciendo oír la situación y solicitaron la creación y puesta inmediata en funcionamiento de un fondo de compensación económica para inclemencias climáticas.